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Seçkin Bavik kalbine yenik düştü

Seçkin Bavik kalbine yenik düştü

Haspolat'ta dün saat 10:00 sıralarında Seçkin BAVİK (E-67) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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Haspolat'ta dün saat 10:00 sıralarında Seçkin BAVİK (E-67)  aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Polisin konuyla ilgili soruştuması devam ediyor.

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