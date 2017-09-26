Seçkin Bavik kalbine yenik düştü
Haspolat'ta dün saat 10:00 sıralarında Seçkin BAVİK (E-67) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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Haspolat'ta dün saat 10:00 sıralarında Seçkin BAVİK (E-67) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Polisin konuyla ilgili soruştuması devam ediyor.
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Etiketler : Seçkin Bavik, Polis Basın Bülteni
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