"Seçimlerden sonra kilit parti olacağız"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, seçimlerden sonra kilit parti olacaklarını, Meclis’te güçlü şekilde temsil edileceklerini savundu.

Mehmet Davulcu, TKP Yeni Güçler’in birinci kuruluş yıldönümünün düzenlenecek resepsiyonla 2 Aralık Cumartesi günü kutlanacağını söyledi.

Davulcu, TKP Yeni Güçler’in bir yılda ciddi yol aldığını vurgulayarak, partinin Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ile oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı’na değindi.

TKP Yeni Güçler’in bir yıllık sürede 6 ilçede örgütlendiğini, ilçelerde ayrı ayrı kongreler yaptığını, örgüt binaları açtığını ifade eden Mehmet Davulcu, partilerinin seçime güçlü şekilde hazır olduğunu belirtti.

TKP Yeni Güçler’nden verilen bilgiye göre, Davulcu, Kıbrıs TV’de yayınlanan “Haber Dosyası” programa katılarak erken seçime yönelik hazırlıkları ve partisinin hedeflerini anlattı.

Ülkede yeni bir parti kurmanın kolay olmadığını da dile getiren Davulcu, 1976’dan sonra KKTC’de pek çok parti kurulduğunu ancak bunların dönemsel partiler olarak birer ikişer ortadan kalktığını söyledi.

Seçimlerden sonra kilit parti olacaklarını, Meclis’te güçlü şekilde temsil edileceklerini de belirten Davulcu, partisinin hedeflerine değindi.

Davulcu, hükümete gelmeleri halinde sınırsız vergi muafiyeti olan büyük şirketlerin muafiyetlerinin kaldırılacağını, herkesin kurumlar ve gelir vergisini ödeyeceğini, sadece vergi muafiyetlerinin kaldırılmasıyla maaş sorununun ortadan kalkacağını kaydetti.

Tarımın daha etkin destekleneceğini söyleyen Davulcu, çiftçinin tanımını ve sınıflandırmasını yapacaklarını, belli büyüklüğe ulaşan tarım işletmelerine devlet desteğini keseceklerini, yapılacak tasarrufla elde edilecek kaynağı küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelere aktaracaklarını dile getirdi.

Polis konusuna da değinen Davulcu, polisin sivile bağlanması dahil konunun her yönüyle ele alınması gerektiğini söyleyerek, polis teşkilatının sivilleşerek demokratikleşmesi gerektiğini söyledi.

Mehmet Davulcu, polisin sendikalaşması gerektiğini de kaydederek, “TKP Yeni Güçler iktidarında bunun önündeki engeller kaldırılacak” dedi.