"Seçimin ertesi günü birlikte çalışmak zorundayız"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna giderken artan bir biçimde ötekileştirme dili kullanıldığının gözlemlendiğini bildirerek, bunun, toplumsal barış ve huzur için sürdürülebilir bir durum olmadığını kaydetti.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, seçim sürecinde toplumun bir kısmına “Türkiye düşmanı ve Rumcu” olarak yafta takıldığını, bu yersiz, yakışıksız tanımlamanın olabilecek en ağır ötekileştirme, hedef gösterme ve ayrımcılık olduğu belirtildi.

Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerini yönetecek ve kendi liderini seçecek olgunlukta olduğu belirtilen açıklamada, “Hatasıyla ve doğrusuyla karar ve sonuçları Kıbrıslı Türklerindir. Kaderini tayin için kimsenin baskısına, manipülasyonuna, yönlendirmesine ihtiyaç duymayan toplumumuz, sandığa gidip cumhurbaşkanını seçecektir ve seçilen cumhurbaşkanına da saygıda kusur etmeyecektir ve ona karşı saygısızlığa karşı mücadele edecektir. Seçilmeyen ise toplumun ikinci tercihi olarak aynı saygınlığa sahip olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

DAÜ-SEN’in toplum içinde, toplumlar arası ve dünyada barış istediğine, barışa, uzlaşıya, iş birliğine, dayanışmaya, halkların kardeşliğine inandığına, akademik, vicdani, ifade özgürlüğüne inandığına vurgu yapılan açıklamada, sömürüye, savaşa, faşizme, her türlü baskıya; akademik, siyasi, etnik, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı 36 yıldır süren mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Seçimlerin Kıbrıslı Türklerin özgür iradelerinin ortaya çıkmasıyla ve toplumsal barışın sağlanmasıyla sona ermesini diliyoruz.” denildi.