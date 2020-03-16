‘Seçimin ertelenmesini’ görüşecekler
BRT’de konuk olduğu programda açıklama yapan Özersay, aday ve potansiyel adaylarla görüşerek, birlik çağrısında bulunacağını kaydetti.
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Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ile görüşeceğini ifade etti. BRT’de konuk olduğu programda açıklama yapan Özersay, Siyaset benim için şimdilik bitmiştir, seçimlerin zerre önemi yok, siyaset bir lüks şu anda..." dedi, "Sayın Akıncı ile görüşeceğim, Erhürmanla da, aday olacağını açıklayan ve potansiyel adaylarla görüşerek birlik çağrısında bulunacağım. Bir karar üretmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
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Etiketler : seçim 2020, kudret özersay
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