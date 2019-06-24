Seçimin ardından döviz düşüşte

23 Haziran İstanbul seçimleri Türk Lirası’na yaradı. Döviz kurları, yeni haftanın ilk iş gününde aşağı yönlü seyrediyor. Cuma gününü 5,80’in üzerinde kapatan dolar, seçim sonrası haftaya yeniden 5,73 TL seviyelerine çekilerek başladı. Geçen haftayı 6,58’le tamamlayan Euro da, 6,53 TL seviyelere indi. 7.41’le cuma kapanışını yapan sterlin de, 7.30 TL’ye kadar düştü.