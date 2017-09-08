'SEÇİME YÖNELİK ADIM'

Ayşe GÜLER

10 bin başvuru öngörüsü ile 2015 yılında hayata geçen ancak beklenen müracaatın yapılmadığı ‘Beyaz Kimlik’ sonrasında şimdi de ‘Ada Kart’ gündeme geldi. ‘Beyaz Kimlik’te olduğu gibi ‘Ada Kart’ sahiplerinin de ‘seçme ve seçilme hakkı’ dışında KKTC yurttaşlarının haklarından yararlanabileceği açıklandı Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, yeni bir Vatandaşlık Yasa Tasarısı çerçevesinde ‘Ada Kart’ sinyalini vermesini YENİDÜZEN’e konuşan İçişleri eski Bakanları, CTP Milletvekilleri Asım Akansoy ve Teberrüken Uluçay, çalışmayı seçime yönelik atılan adım olarak değerlendirdi. ULUÇAY: “SÜSLÜ, SEÇİM TAKVİMİNE GÖRE MÜMKÜN OLMAYAN VAATLER…‘Süslü’ ve gerçekleştirilmesi seçim takvimine göre mümkün olmayan vaatler verilmemesi gerektiğini dile getiren İçişleri eski Bakanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bu çalışma yerine şu an yürürlükte olan beyaz kimlik uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti. AKANSOY: “POPÜLİST YAKLAŞIM, BİR SERDAR DENKTAŞ FİLMİ”… Öte yandan İçişleri eski Bakanı, CTP Milletvekili Asım Akansoy ise hükümetin vatandaşlık konusunda sınıfta kaldığını, bu yönde atılan adımların da toplumda infial yaratması nedeniyle ‘Ada Kart’ uygulamasından bahsedildiğini söyledi, “Bu açıklama erken seçime yönelik popülist bir yaklaşımdan ibarettir. İnfiali yatıştırmaya yönelik bir Serdar Denktaş filmidir…” dedi.

Ülkede çalışma/iş kurma izni veya her ikisinin de toplamı ile kesintisiz 6 yıl ile kesintisiz 240 günü yurt dışında geçirmemek kaydı ile ikamet eden yabancıların yararlandığı ‘Beyaz Kimlik’ sonrasında şimdi de ‘Ada Kart’ uygulaması gündeme geldi.

10 bin başvuru öngörüsü ile 2015 yılında hayata geçen ancak beklenen müracaatın yapılmadığı ‘Beyaz Kimlik’ uygulamasının hemen ardından Ada Kart konuşulmaya başlandı.

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, yeni bir Vatandaşlık Yasa Tasarısı çerçevesinde

beyaz kimlikte olduğu gibi, bu kart sahiplerinin de ‘seçme ve seçilme hakları hariç’ KKTC yurttaşlarının tüm haklarından yararlanılabileceğini açıkladı.

Söz konusu açıklamanın ardından YENİDÜZEN’e konuşan İçişleri eski Bakanları, CTP Milletvekilleri Asım Akansoy ve Teberrüken Uluçay, çalışmayı seçime yönelik atılan adım olarak değerlendirdi.

“Beyaz Kimlik yaygınlaştırılmalı”

‘Süslü’ ve gerçekleştirilmesi seçim takvimine göre mümkün olmayan vaatler verilmemesi gerektiğini dile getiren İçişleri eski Bakanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bu çalışma yerine şu an yürürlükte olan beyaz kimlik uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan İçişleri eski Bakanı, CTP Milletvekili Asım Akansoy ise hükümetin vatandaşlık konusunda sınıfta kaldığını, bu yönde atılan adımların da toplumda infial yaratması nedeniyle ‘Ada Kart’ uygulamasından bahsedildiğini söyledi, “Bu açıklama erken seçime yönelik popülist bir yaklaşımdan ibarettir. İnfiali yatıştırmaya yönelik bir Serdar Denktaş filmidir…” dedi.

‘Beyaz kimlik’le kazanılan haklar neydi?

Hayata geçen uygulama ile beyaz kimlik sahipleri, her yıl çalışma izni almak zorunda kalmıyordu.

Kimlik sahiplerinin 2 yılda bir çalışıp çalışmadığı ve sigortasının yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilebileceği, ülkeye giriş- çıkışta sorun yaşamayacağı ifade edilmişti.

Beyaz kimlik sahiplerine seçme- seçilme hakkı verilmezken, iş kurmada mevcut uygulama devam ederken, beyaz kimlik esnaf ve zanaatkarlık iş kurma hakkı da doğurmuyordu.

Ayrıca bu kişilere 6 aylık ‘işsizlik sigortası ödeneği’ uygulaması da başlatılmıştı.

İçişleri eski Bakanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay,

“Seçime yönelik ortaya atılan bir olgu”

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın açıklamasını ‘seçime dönük ortaya atılmış bir olgu’ olarak değerlendiren İçişleri eski Bakanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bu çalışma yerine şu an yürürlükte olan beyaz kimlik uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Uluçay, beyaz kimlik kullanıcılarının ülkede yaşarken kullanabilecekleri hakların artırılmasına dönük ciddi çalışmanın yapılmasının önemine de değindi.

“Halihazırda KKTC yurttaşlarının sahip olduğu hakların ne kadarını beyaz kimlik kullanıcılarına kullandırılabilirsiniz, devlet olanakları ve yasal mevzuatlar bu hakların kullandırılmasının ne kadarına cevaz verir, öncelikli olarak bu çalışma yapılmalıdır” diyen Uluçay, daha sonra da mevzuatta düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi.

Uluçay, hangi isimde ifade edilirse edilsin, ‘seçme ve seçilme hakları dışındaki mevzuat geliştireceğim’ şeklinde yapılan açıklamanın içi boş bir vaatten öteye gitmeyeceğine vurgu yaptı.

“ ‘Süslü’ ve gerçekleştirilmesi seçim takvimine göre imkansız vaatler…”

Bu konuda UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin ‘samimi’ olması halinde yapması gereken çalışmaların ortada olduğunu da söyleyen Uluçay, şöyle devam etti: Yapılması gereken çalışma bellidir. Bu çalışma da; beyaz kimlik kullanıcılarına kullanılması öngörülen hakların yaygınlaştırılabilmesi için yasal mevzuat kapsamında adım atılmasıdır. Bunun neticesinde her konunun kendi yasasında ilgili değişikliği yaparak, beyaz kimlik kullanıcılarına ülkede daha rahat ve huzurlu yaşamaları sağlanmalıdır.

Uluçay, ‘süslü’ ve gerçekleştirilmesi seçim takvimine göre mümkün olmayan vaatler verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Beyaz Kimlik Yasası’nın hayata geçmesinin ardından geçen 2 yıllık sürede bu yöndeki çalışmaların devam ettirilmesi halinde de birçok konuda hakların beyaz kimlik kullanıcılarına kazandırılmış olacağını ancak bunun mümkün olmadığını ifade eden Uluçay, bu adımlarla ilgili örnekler de paylaştı.

Örneklerle yapılması gerekenler…

Uluçay, şöyle devam etti: “Yabancıların Mal Alımı Yasası’nda değişiklik yapılması gerekiyor ki; beyaz kimlik kullanıcısı da KKTC vatandaşı statüsünde mal alabilsin…

Bir başka örnek ise KKTC yurttaşlarına kullandırılan bursların, beyaz kimlik kullanıcılarına yansıtılabilmesi… Bunun için de hem bursları düzenleyen yasal mevzuatta değişiklik yapmak, hem de Maliye Bakanlığı’nda gerekli kaynağın var olup olmadığına bakmak gerekiyor.

Son olarak da askerlik hakkı kazandırmayı öngörülürse de yasal mevzuatta adım atmak şarttır. Dolayısıyla gerçekten beyaz kimliğin hayata geçmesi savunuluyorsa bu yöndeki çalışmaları yerine getirmeli, hayata geçirmelidir. Aksi halde, seçme seçilme hakkından yararlandıracağım demek içi boş vaatten öteye gitmez.”

İçişleri eski Bakanı, CTP Milletvekili Asım Akansoy:

“İnfiali yatıştırmaya yönelik Serdar Denktaş filmi…”

Öte yandan İçişleri eski Bakanı, CTP Milletvekili Asım Akansoy ise hükümetin vatandaşlık konusunda sınıfta kaldığını, bu yönde atılan adımların da toplumda infial yaratması nedeniyle ‘Ada Kart’ uygulamasından bahsedildiğini söyledi, “Bu açıklama erken seçime yönelik popülist bir yaklaşımdan ibarettir. İnfiali yatıştırmaya yönelik bir Serdar Denktaş filmidir…” dedi.

Akansoy, bu çalışmanın Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın kişisel düşüncesi mi yoksa hükümette çalışması mı olduğunun bilinmediğini de belirterek, erken seçime çok az zaman kaldığını, uygulamanın hayata geçmesinin imkansız olduğunu ifade etti.

“Yoğun çalışmalar yapmıştık, 1.5 yıl geçti adım atılmadı…”

Akansoy, bakanlık döneminde beyaz kimlik alan kişilerden özellikle ‘iş kurma hakkı olmaması’ ve ortaöğretimde olduğu gibi yükseköğretimde de KKTC yurttaşlarıyla aynı haklardan yararlanmak istedikleri yönünde şikayet aldıklarını söyledi.

Bu süreçte beyaz kimlik sahibi yabancı kişilerin iş kurmaları konusunda yoğun çalışlar yaptıklarını, kaçak çalışmanın önüne geçilmesi ve sadece hükümetin değil esnaf odalarının da etkin denetimde yer alması konusunda mutabakata varıldığını hatırlatan Akansoy, konunun Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğünü ve müsteşarlardan oluşan bir komitenin çalışmalara başladığına değindi.

Akansoy, söz konusu çalışmaların 1 Ocak 2017’de tamamlanarak, mevzuatta değişikliğe gidilmesini ve öngörünün hayata geçmesini hedeflediklerini de söyleyerek, görevden ayrılmasının ardından ardından 1.5 yıl geçtiğini ancak adım atılmadığını kaydetti.

Akansoy, ‘Ada Kart’ olarak açıklanan çalışmaya benzer bir çalışma olduğunu da sözlerine ekleyerek,

“İçerik bizim başlattığımız çalışmalardır. Başka bir isimle ifadelendiriyor” dedi.