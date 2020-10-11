"Seçime katkı koyacak halkımıza teşekkür ederim”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı ve halk oylaması için Lefkoşa’da Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda kurulan 223 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemininin ardından Akıncı, seçim sürecinde normal olmayan iki durumun yaşandığını, bunlardan birinin pandemi, ikincisinin de halkın ‘siyasal sağlığı’ ve ‘toplumsal sağlığı’ ile oynandığını söyledi.

Akıncı “Seçim sürecinde görev üstlenen herkese ve seçime katkı koyacak halkımıza şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.