‘Seçimden sonra müzakere’

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için hemen inisiyatif alacağı kanaatini ortaya koydu.

Fileleftheros, Hristodulidis ile yaptığı söyleşiyi “Guterres Daveti Geliyor” başlığıyla manşete çekti.

Guterres’in inisiyatifinin kuzeydeki seçiminin hemen ardından gelişeceğini söyleyen Hristodulidis, kapalı Maraş’ta yaşanan gelişmelerle Guterres’in beklenen inisiyatifinin bağlantılı olduğunu, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki yeni çabayı zorlaştırmayı hedeflediğini öne sürdü.

Hristodulidis, Kıbrıs müzakerelerinin 2017’de Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini umut ettiklerini söyledi, Türkiye’nin kapalı Maraş konusundaki niyetlerini hiçbir zaman hafife almadıklarını da belirtti.



Hristodulidis özetle şöyle devam etti:

“BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına dair son Güvenlik Konseyi kararına 550 ve 789 sayılı kararlara özel atıf yapıldı. Avrupa Konseyi kararlarında Maraş kararıyla ilgili özel atıf yapıldı. Aynı zamanda BM Genel Sekreteri, Almanya Şansölyesi, İngilizler ve Amerikalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde girişimlerini bizim teşviklerimizle gerçekleştirdi.”

Kasım’da iki konferans niyeti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in muhtemelen önümüzdeki Kasım ayında, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak biri hazırlık ve gayri resmi, diğeri de normal konferans olmak üzere iki konferans toplama niyetinde olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Sorunu İçin Parti Yapılıyor- BM’den Kasım’da İki Konferans” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin gayri resmi konferans esnasında zemin olduğunu düşünmesi halinde, Avrupa Birliği’nin de yer alacağı yeni bir beşli konferans çağrısında bulunacağını ileri sürdü.

Gazetenin şu iddiası da dikkat çekti: “AB, AB’nin Almanya dönem başkanlığı, ABD, İngiltere aynı zamanda NATO gibi başka faktörlerin de müdahil olmasıyla, ortaya kısa sürede bir sonuç çıkması için hızlı gelişmeler yaşanacağının tahmin ediyor.”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, 23 Eylül’de gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi esnasında Nikos Anastasiadis’e de ifade ettiği üzere, görüşmelerin temeli olarak ortaya Crans Montana’da sunduğu altı maddelik çerçevesini koyacağını kaydeden gazete, BM Genel Sekreteri Guterres’in de söylediği gibi, bunun bütünüyle kabul edilmesi gerektiğini aktardı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, bilindiği üzere kısa bir süre önce Bratislava’da, kapalı bölge Maraş’ta meydana gelenlerin gölgesinde, istikşafi temaslara başlanması konusunda anlaştıklarını kaydeden gazete, Atina’da “bunların iki farklı mesele olduğu ve diyalog olduğu zaman bunları Türklere anlatabiliriz” şeklinde bir mantık olduğunu belirtti.