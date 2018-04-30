Seçim yasakları 15 Mayıs’ta başlıyor

Bakanlar Kurulu yerel seçimlerin 24 Haziranda yapılması kararı aldı. Bu yönde alınan karar tasarı olarak Meclisin gündemine gelecek. Yasa ile 60 günden 40 güne indirilen Seçim yasakları ise 15 Mayıs günü başlayacak. Yerel seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması kesinleşti. 27 Nisan Cuma günü toplanan Bakanlar Kurulunda bu yönde karar üretildi. Bakanlar Kurulu yerel seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması kararı aldı. Karar resmi gazetede de yayınlandı.

Yerel seçimlerin 24 Haziran’da yapılmasına ilişkin alınan karar tasarısının bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun gündemine gelmesi bekleniyor. Bakanlar Kurulunda onaylanan karar tasarısı Hukuk Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesinde görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulunda onaylanarak yürürlüğe girecek. Meclis Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde Karar tasarısının ilgili komitede görüşülmesi için ivedilik alınacak. Bu arada seçim yasakları ise 15 Mayıs Salı günü başlayacak. 24 Nisan Salı günü gerçekleştirilen meclis genel kurulunda onaylanan seçim ve halk oylaması geçici kurallar yasasına göre seçim yasakları 40 güne indirildi. Buna göre 15 Mayıs Salı günü başlayacak seçim yasakları 24 Haziran’a kadar devam edecek.