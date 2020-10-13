Seçim 'Teknoloji Alanı'nda takip edildi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, ülkemizde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimini, Sarayönü Meydanı’nda kurulan ‘Turkcell Teknoloji Alanı’nda basın mensuplarıyla birlikte takip etti. Kurulan Teknoloji Alanı’ndan canlı olarak takip edilen seçimlerin sonuçları TV+ üzerinden de izlendi. Uzun zamandır ülkenin gündemini oluşturan ve sonuçları merakla beklenen, nefeslerin tutulduğu seçimler için teknoloji alanında basına rahatça çalışabilmesi için olanak sağlandı.

Teknoloji Alanı’nda, basın mensuplarına özel olarak kurulan ücretsiz WiFi hizmeti sunulurken aynı zamanda birçok teknolojik destek de sağlandı. Basın mensupları yurt içi ve yurt dışına canlı bağlantılar yaparak yayınlarını Turkcell’in hızlı internet altyapısı ile gerçekleştirdiler. Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Turkcell Teknoloji Alanı’nın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasında da aynı şekilde kurulacağı ve imkânların aynı şekilde sunulacağı belirtildi.

Ülkemizde yer alan Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı zamanda TV+ ile akıllı telefon veya tabletler üzerinden de hem yurt içi, hem de yurt dışından istenilen her yerden takip edilebildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, TV+ içerisinde Türkiye kanallarının yanı sıra uyduda yer alan tüm KKTC kanallarının da yer aldığı bir kez daha vurgulandı.