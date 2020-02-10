Seçim Tartışmaları ve Yeni Nesil Sorular

Her geçen gün dozu biraz daha fazla artan bir propaganda sürecine girdiğimiz ortada. Ne yazık ki maruz kaldığımız propaganda mesajları çoğu zaman bir vizyonu içermekten çok hassasiyetlerimizle dokunarak aklımızı çelme üzerine odaklanmış durumunda. Oysa artık yeni bir nesil, yanıtlanması gereken yeni nesil sorular var.

Yukarıdaki paragraf sizi yanıltmasın. Eğitimi tartıştığımız bu sayfada siyasi bir yazı okumayacaksınız. Ancak artık yeni anlayışlara ve yeni nesil bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu, içinde bulunduğumuz durumu özetleyerek anlatmaya çalıştım…

Eskiden eğitim, insanlara bir şeyler öğretmek demekti. Günümüzdeyse gençlerin güvenilir bir pusula elde etmesi ve yol bulma becerilerinin desteklenmesi demek. Başka bir ifadeyle eğitim; belirsiz, dengesiz ve muğlak bir dünyada kendi yollarını çizebilmelerini sağlayacak karakter özelliklerini gençlere kazandırmak demek. Kısacası okulların öğrencileri, çeşitli kültürel kökenlerden gelen insanlarla işbirliği yapacakları bir dünyaya hazırlaması demek…

Bütün bunlara ulaşmanın yolu da yeni nesil sorulara yanıt bulunabilecek, yeni nesil bir eğitim yaklaşımından geçiyor.

Evet, bugün çağdaş bir eğitim sistemine sahip olmanın en önemli göstergesi; çeşitli kültürel kökenlerden gelen öğrencileri hem anlayacak hem de destek verecek içeriklere sahip olan okulları yaratabilmektir. Eğitim bilimcilere göre 2020 yılında okulların kazandırması gereken en iyi 10 beceri şunlar:

Karmaşık problemleri çözme. Eleştirel düşünme. Yaratıcılık. İnsan yönetimi. Başkaları ile uyum. Etkin dinleme. Muhakeme etme ve karar verme. Hizmet yönelimi. Müzakere. Bilişsel esneklik.

Eğitim bilimciler, bu becerileri kazandırmanın en önemli yollarından birisinin de okullardaki eğitim-öğretim uygulamalarında yeni nesil soruların baskın olmasını sağlamak olduğunu belirtiyor.

Yeni Nesil Soru Nedir?

Edinilen bilginin kullanımına odaklanan, onu muhakeme etmeye, yorumlamaya ve gerçek yaşamla ilişki kurmaya dayanan sorulara yeni nesil sorular deniyor. Bu soruların çözümü, sahip olunan bilgiyi gerçek hayatla ilişkilendirerek düşünmekten geçiyor.

Kısacası artık herhangi bir konuyu anlatmak, anlattığınız konudaki tüm bilgileri ezbere bilmek bir işe yaramıyor. Örneğin “fonksiyonlar” konusunu sadece denklem ve formüllerden ibaret olmadığını fark etmek gerekiyor. Mesela “corona” virüsünün dünyada nasıl ve hangi hızla yayıldığını hesaplamak için üstel bir fonksiyona ihtiyacınız var. Yani artık bir matematik sorusunu çözebilmek için gazete, dergi, kitap okumanın, matematik testi soruları çözmekten daha önemli olduğunu fark etmeliyiz.

Sözün özü, yanıtlanması gereken yeni nesil soruların hakim olduğu, yeni nesil bir dünyanın içerisindeyiz. Kararlarımızın da, düşüncelerimizin de, sistemimizin de yeni nesil bir anlayış içinde olması gerekliliği kaçınılmazdır.

Yeni Nesil Öğrenme

Eğitimde Başarı Faktörleri

Yeni nesil öğrenme anlayışına sahip bir eğitim sisteminde 4 temel başarı faktöründen bahsedebiliriz. Bunlar

Öğretmen kalitesi: Öğretmenlerin kalitesi, öğrencinin öğrenme düzeyini etkileyen ve okuldan kaynaklanan en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Burada ‘kalitenin’ uçtan uca ele alınması gerektiği vurgulanıyor. Yani eğitimde ‘öğretmen kalitesinin’ sağlanması, yetenekli insanların öğretmen olmaya özendirmeyi, bu kişileri meslekte tutulmasını, gelişim fırsatları sunulmasını sağlıyor.

Öğretim metodoloji: Bu ikinci faktör, iyi bir sistem kurulması gerektiğine işaret ediyor. Yani eğitimde hedefler net bir şekilde ortaya konulmalı.

Eğitimde adalet: Buna göre bir ülkenin tüm çocuklarının eğitimde başarılı olması hedeflenmeli. Yani tek bir seçilmiş gruba ya da coğrafi lokasyona odaklanan değil, ülkenin tümünde eğitim kalitesini artırmaya odaklanan sitemler daha başarılı oluyor.

Dijitalleşme: Dijitalleşmeye, hem daha iyi veri toplama ve yönetme, hem de öğretme, değerlendirme ve öngörmeye yönelik yenilikçi araçlarla yeni fırsatların kapısını açtığı için önem veriliyor.

Bir Resim, Bir Mesaj

Eğitimde Teknoloji

Eğitimde teknoloji dediğimiz şey; bilgisayar ya da tablet ekranını kara tahta olarak kullanmak değildir.