Seçim tarihi 12 Nisan mı 19 Nisan mı?

Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihinin Bakanlar Kurulu tarafından 12 Nisan olarak açıklanması MECLİS'te tartışma yarattı, Başbakan Ersin Tatar, "19 Nisan'a da bir itirazımız olmaz" dedi.



Seçimin 12 Nisan’da yapılması düzenlemesinin Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılacağını ancak yorumlama yetkisi olmadığını, bunu Yüksek Seçim Kurulu’nun belirleyebileceğini ifade eden Ana Muhalefet Lideri Tufan Erhürman, bir “keşmekeşin” de Anayasa değişikliği gibi bir konuda ortaya çıkmasını eleştirdi.



Genel Kurul’da 62. Madde uyarınca CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anayasa Değişikliği konusunda söz aldı.



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, değişiklik önerisinin çeşitli kaynaklardan duydukları bir öneri olduğunu ve yargının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olduğunu belirtti.



Erhürman, ülkede muhalefet hiç yokmuş gibi davranıldığını, Anayasa konusunda mecliste 3’te 2 bir çoğunluğun sağlanması ve muhalefetten de milletvekillerinin evet demesi ve ardından da referanduma gidilmesi gerektiğini söyleyerek, kendilerinin böyle bir öneriye evet demediğini söyledi.



Bunun değerlendirilmesi şansı tanınmadığını, kendileri ile istişare içine girilmediğini belirten Erhürman, Meclis’ten geçmesi halinde referanduma gidilmeden değişikliğin Cumhurbaşkanlığı seçimde yapılmasına karar verilmesini eleştirdi.



Seçimin 12 Nisan’da yapılması düzenlemesinin de Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılacağını ancak yorumlama yetkisi olmadığını, bunu Yüksek Seçim Kurulu’nun belirleyebileceğini ifade eden Erhürman, bir “keşmekeşin” de Anayasa değişikliği gibi bir konuda ortaya çıkmasını eleştirdi.



Başbakan Ersin Tatar, bunun iyi niyetle memleketin hayrına hazırlanmış bir çalışma olduğunu belirterek, böylece yargıç sayısının 8’den 16 çıkacağını söyledi.



12 Nisan tarihinin de bu kadar tepki görmesine anlam veremediğini söyleyen Tatar, "zaman kaybetmeden görüşülsün" diye bu öneriyi meclise gönderdiklerini, değişikliğin burada yapılabileceğini belirtti.



Tatar, herkes 19 Nisan diyorsa kendilerinin zaten bir itirazı olmayacağını kaydetti.

