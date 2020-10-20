Seçim sonuçları Turkcell Teknoloji Alanı’nda takip edildi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, geçtiğimiz Pazar ülkemizde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimini, Turkcell’in yüksek hızlı internet altyapısı ile Sarayönü Meydanı’nda takip etti.

‘Turkcell Teknoloji Alanı’nda basın mensuplarıyla bir arada, canlı olarak takip edilen seçimlerin sonuçları aynı zamanda TV+ üzerinden de izlendi.

Sonuçları merakla beklenen seçim için Turkcell tarafından kurulan teknoloji alanında basının yayınlarını rahatça yaparak haberlerini yazabilmesi ve çalışabilmesi için çeşitli olanaklar sağlandı. Teknoloji Alanı’nda, basın mensuplarına özel olarak kurulan ücretsiz WiFi hizmeti ile basın mensupları yurt içi ve yurt dışına canlı bağlantılar yaparak yayınlarını Turkcell’in hızlı internet altyapısı ile gerçekleştirdiler.

Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı zamanda TV+ ile akıllı telefon veya tabletler üzerinden de hem yurt içi, hem de yurt dışından istenilen her yerden takip edilebildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, TV+ içerisinde Türkiye kanallarının yanı sıra uyduda yer alan tüm KKTC kanallarının da yer aldığı bir kez daha vurgulandı.