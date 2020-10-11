SEÇİM SONUÇLARI

SAAT:19:50

418 sandığa göre Ersin Tatar oyların %32.81’ini aldı. Tatar’ı %29.56 oyla Mustafa Akıncı, % 21.96 oyla Tufan Erhürman takip ediyor. Kudret Özersay oyların %5.59, Erhan Arıklı % 4.80, Serdar Denktaş ise %4.44’ünü aldı.

Diğer oy dağılımı şöyle: Alpan Uz % 0.13, Mustafa Ulaş % 0.06, Ahmet Boran % 0.07, Arif Salih Kırdağ %0.30, Fuat Çiner % 0.30.

SAAT: 19:37

Açılan 353 sandığa göre Ersin Tatar oyların %32.84’ünü aldı. Tatar’ı %29.55 oyla Mustafa Akıncı, % 21.87 oyla Tufan Erhürman takip ediyor. Kudret Özersay oyların %5.60, Erhan Arıklı %4.79, Serdar Denktaş ise %4.50’sini aldı.

Diğer oy dağılımı şöyle: Alpan Uz % 0.13, Mustafa Ulaş % 0.05, Ahmet Boran % 0.07, Arif Salih Kırdağ %0.30, Fuat Çiner % 0.29.

Açılan sandıklara göre; 52 bin 635 seçmen oy kullandı. Oyların 50 bin 604’i geçerli, 2 bin 31’i geçersiz.

SAAT: 19:31

17 sandığa göre Ersin Tatar oyların %33.23’ünü aldı. Tatar’ı %29.21 oyla Mustafa Akıncı, % 21.64 oyla Tufan Erhürman takip ediyor. Kudret Özersay oyların %5.65, Erhan Arıklı %4.89, Serdar Denktaş ise %4.52’sini aldı. Diğer oy dağılımı şöyle: Alpan Uz % 0.13, Mustafa Ulaş % 0.06, Ahmet Boran % 0.06, Arif Salih Kırdağ %0.30, Fuat Çiner % 0.30.

SAAT: 19.19

257 sandığa göre Ersin Tatar oyların %34’ünü aldı. Tatar’ı %28.21 oyla Mustafa Akıncı, % 21.52 oyla Tufan Erhürman takip ediyor. Kudret Özersay oyların %5.58, Erhan Arıklı %5.26, Serdar Denktaş ise %4.61’ini aldı.

Diğer oy dağılımı şöyle: Alpan Uz % 0.12, Mustafa Ulaş % 0.06, Ahmet Boran % 0.07, Arif Salih Kırdağ %0.30, Fuat Çiner % 0.27.

Öte yandan oy kullanan seçmen sayısı 36 bin 903. Oyların 35 bin 587’si geçerli, bin 316’sı geçersiz.

SAAT: 19:06

179 sandığa göre Ersin Tatar oyların %33.75’ni aldı. Tatar’ı %27.82 oyla Mustafa Akıncı, % 21.75 oyla Tufan Erhürman takip ediyor. Kudret Özersay oyların %5.65'ini, Erhan Arıklı %5.30'unu Serdar Denktaş ise %4.87’sini aldı. Diğer oy dağılımı şöyle:

Alpan Uz % 0.13, Mustafa Ulaş % 0.07, Ahmet Boran % 0.07, Arif Salih Kırdağ %0.33, Fuat Çiner % 0.26.

SAAT: 19:00

Açılan sandık sayısı 131’e ulaştı. Oyların % 34.22’sini Tatar, %27.60’ını Akıncı, 21.46’sı ise Erhürman aldı. Öte yandan Özersay’ın aldığı oy % 5.37 olurken, onu % 5.30 ile Arıklı, % 5.13 ile de Serdar Denktaş takip ediyor.

Diğer oy dağılımı şöyle:

Alpan Uz % 0.14, Mustafa Ulaş % 0.05, Ahmet Boran % 0.07, Arif Salih Kırdağ % 0.37, Fuat Çiner ise %0.28.

SAAT: 18:50

Yüksek Seçim Kurulu’nda 73 sandık açıldı. Sonuçlara göre oyların yüzde 33.09’unu Ersin Tatar, yüzde 28’sini Akıncı aldı. Erhürman’ın oy oranı yüzde 21.91…

Diğer oy dağılımı şöyle:

Serdar Denktaş % 5.93, Kudret Özersay %5.58, Erhan Arıklı % 4.66, Arif Salih Kırdağ % 0.35, Fuat Çiner % 0.24, Alpan Uzun % 0.14, Ahmet Boran % 0.06, Mustafa Ulaş %0.03.

Açılan 73 sandığa göre; oy kullanan seçmen sayısı 9 bin 347. Geçerli oy sayısı 9 bin 33, 314 oy ise geçersiz.

SAAT: 18:44

Yüksek Seçim Kurulu’ndan verilen resmi bilgiye göre; şu ana kadar 26 sandık açıldı, oyların yüzde 31,82’sini UBP adayı Ersin Tatar, yüzde 27,1’ini Bağımsız aday Mustafa Akıncı,yüzde 22.83’ünü ise CTP adayı Tufan Erhürman aldı.

Bağımsız aday Serdar Denktaş’ın aldığı oy oranı yüzde 7.1 olurken, Kudret Özersay şu ana kadar oyların yüzde 5.96’sını aldı. YDP’nin adayı Erhan Arıklı’nın oy oranı ise yüzde 4.32. Öte yandan 2 bin 892 seçmenden 89’unun oyu geçersiz sayıldı.