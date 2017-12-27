Seçim öncesi kumarhane izni

UBP-DP Azınlık Hükümeti'ni yöneten Bakanlar Kurulu seçime günler kala Les Ambassadeurs Hotel adlı tesise kumarhane izni verilmesini onayladı.

21 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, 27 Mart 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Kumarhane İmtiyaz Ön İzni uzatılan ve Maliye Bakanlığı'na başvuran Çetin Kürşat Development’e Girne hudutları dahilinde "Les Ambassadeurs Hotel" adlı tesise 3 yıllık Şans Oyunları Ruhsatı ve Şans Oyunu Salonu izni verilmesine karar verdi.

OTEL: TÜM İŞLEMLER YASAL… Çetin Kürşat Development’in sahibi olduğu Les Ambassadeurs Hotel genel Koordinatörü Çetin Sel, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada "Tüm işlemlerimiz yasal olarak tamamlanmıştır. İzni mart ayında aldık ancak otel yılbaşında hizmete girdiği için şimdi realize oldu" dedi.



“İşlemlerimiz yasal, izin marttan”



Çetin Kürşat Development’in sahibi olduğu "Les Ambassadeurs Hotel" genel Koordinatörü Çetin Sel, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada "Tüm işlemlerimiz yasal olarak tamamlanmıştır. İzni Mart ayında aldık ancak otel yılbaşında hizmete girdiği için şimdi realize oldu" dedi.

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"Ülkeye ve Girne'ye beş yıldızlı ve çok büyük bir yatırım kazandırdık" diyen Koordinatör Çetin Sel, "Bakanlar Kurulu kararı, önceden başlayan bir prosedürün bir sonucudur. İzinlerimizi de daha önceden alarak, gerekli meblağı da ödemiştik. Ayrıca tüm koşullar eksiksiz yerine getirilmiştir. Diğer turistik yatırımlar gibi gerekli süreç ilerletilmiştir. Bizim arzumuz bu önemli yatırımın ülkeye kazandıracağı katma değerin konuşulmasıdır" dedi.