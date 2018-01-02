Seçim Maratonunda son etap... Sıra mitinglerde

KKTC’de milletvekili seçimine geri sayım devam ediyor. Kıbrıs Türk halkı 7 Ocak Pazar günü sandığa giderek Cumhuriyet Meclisi’nde kendisini temsil edecek 50 milletvekilini belirleyecek.

14 Kasım’da başlayan seçim maratonu 5 güne sonra tamamlanıyor. 12 Aralık’ta başlayan propaganda süreci 6 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

Seçimde 8 partiden 379 ve 9 da bağımsız aday olmak üzere toplam 388 aday yarışacak.

Seçime günler kala, siyasi partilerin ve bağımsız adayların seçime yönelik çalışma temposu da arttı. Siyasi partilerden Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP) ve Halkın Partisi (HP) Lefkoşa’da miting düzenleyecek. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, seçime yönelik miting değil, dayanışma yemeği düzenleyecek. Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) seçim gezilerine devam edecek. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ise son günlerle ilgili programını bugün belirleyecek.

MİTİNGLER…

HP, yarın saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda miting düzenleyecek. DP’nin mitingi 5 Ocak Cuma günü. DP’nin mitingi Cuma günü saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak. CTP’nin mitingi, 6 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te Lefkoşa İnönü Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

UBP ise 6 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda miting düzenleyecek.

2 PARTİ DAYANIŞMA YEMEĞİ DÜZENLİYOR

TDP yarın akşam Acapulco Resort Hotel’de dayanışma yemeği düzenleyecek. Panorama Salonu'nda yer alacak yemek saat 19.00’da başlayacak.

TKP Yeni Güçler’in yemeği ise 4 Ocak Perşembe akşamı Lefkoşa Hidden Garden’de olacak ve saat 19.00’da başlayacak.

DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİ İLE PARTİ BAŞKANLARI NEREDE OY KULLANACAK?

Devlet ve hükümet yetkilileri ile siyasi parti başkanlarının hangi sandıkta oy kullanacağı da belli oldu.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndaki 219 numaralı sandıkta; Meclis Başkanı Sibel Siber, Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 139 numaralı sandıkta oy verecek.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndaki 208 numaralı sandıkta; Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 134 numaralı sandıkta oy kullanacak.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Girne’de 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ndeki 92 numaralı sandıkta; 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Gazimağusa’da Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndaki 37 numaralı sandıkta oy verecek.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın oy vereceği yer, Yenikent’teki Gönyeli Belediyesi’nde 68 numaralı sandık; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın oy vereceği yer, Gönyeli’deki Fazıl Plümer Anaokulu’nda 56 numaralı sandık.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay 7 Ocak Pazar günü yapılacak seçimlerde Beylerbeyi Spor Kulübü’ndeki 70 numaralı sandıkta oy kullanacak. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 9 Eylül İlkokulu’nda 187 numaralı sandıkta oy verecek.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, seçime Değişim ve Kurtuluş İttifakı olarak katılacak. TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 9 Eylül İlkokulu’nda 186 numaralı sandıkta, BKP-TKP Yeni Güçler İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’ndeki 46 numaralı sanıkta oy kullanacak. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 9 Eylül İlkokulu 181 numaralı sandıkta; MDP Başkanı Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Necati Taşkın İlkokulu 200 numaralı sandıkta oy verecek.

SEÇMEN SAYISI 190 BİN 551… 719 SANDIKTA OY KULLANACAK

Milletvekili seçiminde 190 bin 551 seçmen oy kullanabilecek. Seçmenlerin 719 sandıkta, 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullanılabileceği 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde sandıklarda 2 bin 157 kişi görev yapacak.

Seçim kapsamında Lefkoşa’da 219, Mağusa’da 185, Girne’de 149, İskele’de 82, Güzelyurt’ta 55 ve Lefke’de de 29 sandık kurulacak.

Her sandıkta bir sandık kurulu başkanı iki de üyesi olmak üzere üçer kişi görev yapacak.