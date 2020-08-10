‘Seçim istihdamları’ yargıya taşınıyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), UBP - HP Hükümeti’nin, “seçim” istihdamlarını protesto etmek amacıyla Başbakanlık önünde eylem yaptı. Eylemde basın açıklaması yapan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, "seçim istihdamları" için hukuk mücadelesi başlatılacağını açıkladı.

Başbakanlığa siyah çelenk de bırakan KTAMS, seçimler öncesi yapılan istihdamlara tepki gösterdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan; "UBP-HP Hükümeti adaletsiz bir partizanca memur almaya devam ediyor. Hatırlatırız bir zamanlar İrsen Küçük hükümeti döneminde de bu tarz istihdamlar yapılmış, o dönem İrsen Küçük sandıktan çıkamamıştı. Böyle giderse siz de sandıkta kalacaksınız Sn. Ersin Tatar.

Siz Halkın Partisi. 'Temiz siyaset' diyerek buralara geldiniz ama ne yazık ki temiz siyasetten uzaksınız. Bu ülkenin umutlarını çaldınız.

Biz KTAMS olarak elbette ki, devlete yapılacak istihdamları destekliyoruz. Ama bu istihdamlar UBP'nin adamları değil, sınavda başarılı olanlar olmalı. Bu konuyla ilgili Biz KTAMS olarak, hukuk mücadelesi başlatacağız"

Eylemde sembolik makam koltuğu kullanan KTAMS'tan hükümete, "Koltuk için her şey mübah mı?"

Basın açıklamasınıntam metni şu şekilde:

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına bağlı olarak sosyo¬-ekonomik açıdan zorlu bir sürecin içerisinde bulunmakta olan ülkemiz, UBP-HP hükümetinin popülist politikaları doğrultusunda seçimlik ve partizanca yapılan yüzlerce geçici işçi istihdamı ile kaos içinde kaosu yaşamaktadır.

Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlunun, çalışanların ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneği hakkını tartışma konusu yaptığı bir dönemde yüzlerce geçici işçi istihdamı gerçekleştirilmesi kıt olan ekonomik kaynaklarımızın seçime yönelik ne kadar hoyratça kullanıldığının ispatıdır.

Partizanca yapılan geçici işçi istihdamlarına bir an önce son verilmesi gerekmektedir. Toplumun tümüne hizmet vermesi gereken devlet kurumlarının parti binası haline dönüştürülmeye çalışılması kabul edilemez bir yaklaşımdır

Toplumun özlemi olan tarafsız bir kamu hizmeti için kamuda, 5000’i aşkın asıl ve sürekli kadro açığı varken işin niteliğine ve liyakat esasına göre değil de seçim öncesi kişiye ve partisine göre yüzlerce geçici işçi istihdamının yapılması adaletsizliktir.

UBP-HP hükümeti, milyonlarca liralık mali külfet yaratarak gerçekleştirdiği seçim istihdamlarıyla, bir yandan ihtiyaç duyulan ve nitelik gerektiren liyakata bağlı Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından doldurulabilecek boş kadroların doldurulmasını engelleyerek kamu işleyişini sekteye uğratmış, diğer yandan toplumun kamu yönetimine karşı güven duymayan bakış açısını derinleştirmiştir.

Kamusal hizmetlerin yoğun şekilde sürdürüldüğü birçok devlet dairesinde kadrolu personel eksikliği nedeni ile aksaklıklar yaşanması, vatandaşların devlet dairelerinde çalışan personele tepki duymasına yol açarken, Personel ihtiyacı bulunmayan yerlere partililerin adaletsizce istihdam edilmesi, kamuda liyakat usulü ile çalışan personellerin motivasyonunu bozarak onları rencide etmektedir.

Anayasanın eşitlik ilkesini hiçe sayan bu adaletsiz ve partizanca istihdamlar, halkın iradesini satın almaya dönük çağdışı bir zihniyetin ürünüdür.

Buradan uyarıyoruz, ya kamu hizmetlerinde kapanmaz yaralar açan seçimlik istihdamları durdurarak ekonomik zorluk içinde boğuşan toplumun geniş kesimlerine tarafsız hizmet götürecek politikalar geliştirin yada kendisini ve çevresini düşünen diğer sığ politikacılar gibi sandık hezimetinizi beklemeye başlayın.





Fotoğraflar Hüseyin Özbarışcı