Seçim istihdamları yargıya taşınacak

KTAMS, UBP-HP hükümetinin Covid-19 salgını sırasındaki icraatlarının eleştirdi. Hükümetin gündeminin sadece seçimler olduğuna işaret eden KTAMS, geçici işçi istihdamının yasadan çıkarılmasını talep etti. Sendika son yapılan istihdamlarının iptal edilmesi için de yargıya başvuracağını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzasıyla yapılan açıklama şöyle;

“Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde hem sağlıkta hem de ekonomik anlamda büyük bir kriz yaşanırken UBP-HP hükümetinin gündemini sadece seçimler oluşturmaktadır.

Altı ayda bir pandemi hastanesi yapmayan, bu konuda her gün farklı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı, artan vakaları gizleyemeyince gazetecileri suçlama gafletine düşmüştür. Sendikalarımızın ülkeye girişlerde PCR sonuçları çıkıncaya kadar gelenlerin karantinada kalması yönündeki kararlılığı karşısında grevimizi yasaklayarak demokrasi anlayışını ortaya koymuştur.

Sağlık çalışanlarına ek mesai ödenmedi

Gecesini gündüzüne katarak hizmet veren sağlık çalışanlarının ek mesailerinin ödenmesi ile ilgili takvimlendirme yapmak üzere Ağustos ayının 15’ine kadar sendikalarımızı görüşmeye çağıracağı sözünü veren Maliye Bakanı yine sözünü tutmamıştır.

Bütçe yetersizliğini gerekçe göstererek özel sektör çalışanlarının işsizlik ödeneğini 2674 TL’den 1500 TL’ye düşüren hükümet seçim rüşveti olarak 200’e yakın geçici işçi istihdamı yaparak bütçeye yıllık 15 milyon getirerek ne kadar iki yüzlü ve samimiyetsiz olduğunu göstermiştir.

Geçici işçi istihdamları suiistimale açık

Özellikle halka hizmet yönünden yoğun olan dairelerde personel eksikliği yüzünden hizmetler tıkanma noktasına gelmişken ihtiyaç olmayan işyerlerine seçimlik istihdamlar yapılması kabul edilemezdir. Geçici işçi istihdamlarının kötü niyetli siyasetçiler tarafından suiistimal edilmeye açık bir konu olduğu gerçeğinden hareketle sendikamız geçici işçi istihdamının acilen yasadan çıkarılması ve yapılan bu seçim istihdamlarının iptal edilmesi için hukuk mücadelesi verecektir.”