SEÇİM İKİNCİ TUR

SAAT: 18:53

738 sandığın 525’i açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 50.72’sini Tatar, 49.28’ini Akıncı aldı.

SAAT: 18:45

738 sandığın 413’ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 50.97’sini Tatar, 49.03’ünü Akıncı aldı.

SAAT: 18:39

738 sandığın 309’u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 50.46’sını Tatar, 49.54’ünü Akıncı aldı.

SAAT: 18:32

738 sandığın 198’si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 50.34’ünü Tatar, 49.66’sını Akıncı aldı.

SAAT: 18:29

738 sandığın 156’si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların 50.27’sini Akıncı, yüzde 49.73’ünü Tatar aldı.

SAAT: 18:27

738 sandığın 122’si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 51.21’ini Tatar, 48.79’unu Akıncı aldı.

SAAT: 18:24

738 sandığın 60’i açıldı. Oyların yüzde 47.53’ünü Akıncı, 52.47’sini Tatar aldı.

SAAT: 18:21

738 sandığın 26’sı açıldı. Oyların yüzde 52.86’sını Akıncı, 47.11’ini Tatar aldı. 3 bin 971 oyun 3 bin 900’ü geçerli, 71 oy ise geçersiz.



SAAT: 18:16

738 sandığın 11’i açıldı. Sonuçlara göre oyların yüzde 54.8’ini Akıncı, 45.92’sini Tatar aldı. Bin 280 seçmenin oylarının bin 261’i geçerli 19 oy ise geçersiz.