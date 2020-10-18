Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. SEÇİM İKİNCİ TUR
SEÇİM İKİNCİ TUR

SEÇİM İKİNCİ TUR

738 sandığın 525’i açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 50.72’sini Tatar, 49.28’ini Akıncı aldı.

A+A-

SAAT: 18:53

738 sandığın 525’i açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 50.72’sini Tatar, 49.28’ini Akıncı aldı.

SAAT: 18:45

738 sandığın 413’ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 50.97’sini Tatar, 49.03’ünü Akıncı aldı.

SAAT: 18:39

738 sandığın 309’u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 50.46’sını Tatar, 49.54’ünü Akıncı aldı.

SAAT: 18:32

738 sandığın 198’si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 50.34’ünü Tatar, 49.66’sını Akıncı aldı.

SAAT: 18:29

738 sandığın 156’si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların 50.27’sini Akıncı, yüzde 49.73’ünü Tatar aldı.

SAAT: 18:27

738 sandığın 122’si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 51.21’ini Tatar, 48.79’unu Akıncı aldı.

SAAT: 18:24

738 sandığın 60’i açıldı. Oyların yüzde 47.53’ünü Akıncı, 52.47’sini Tatar aldı.

SAAT: 18:21

738 sandığın 26’sı açıldı. Oyların yüzde 52.86’sını Akıncı, 47.11’ini Tatar aldı. 3 bin 971 oyun 3 bin 900’ü geçerli, 71 oy ise geçersiz.


SAAT: 18:16

738 sandığın 11’i açıldı. Sonuçlara göre oyların yüzde 54.8’ini Akıncı, 45.92’sini Tatar aldı. Bin 280 seçmenin oylarının bin 261’i geçerli 19 oy ise geçersiz.

Bu haber toplam 8110 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler