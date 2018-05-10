Seçim hengâmesi

Yerel seçimler için belediye başkan adayları çıkmaya devam ediyor…

Bazıları sürpriz ama bazıları da beklenen…

Örneğin Lefkoşa’dan Gencay Eroğlu’nun DP adayı olarak çıkması sürpriz bir adım oldu.

Hem seçmen hem de Eroğlu ailesi ve UBP için…

UBP’nin Mağusa’da İsmail Arter’e destek vereceğini açıklamasının ardından UBP İlçe Başkanı’nın bağımsız adaylığını açıklaması da sürpriz oldu.

İlçe örgütü açısından belki bu da beklenen bir gelişmeydi ama çoğu insan için sürpriz olmuştur.

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Girne’den CTP’nin aday açıklamasının ardından Sümer Aygın da bağımsız adaylığını açıklamış. Duyumlar bu yönde… Resmi olarak henüz bir açıklaması yok. Eğer öyleyse bu gelişme benim için sürpriz olmadı. Belki başkaları için sürpriz olmuştur ama Aygın, seçimi kaybettiği günden beridir tekrar aday olabileceği günü hep bekledi gibi bir görünüm verdi bana…

Bu seçimlerde bağımsız aday yoğunluğu yaşanırken Sümer Aygın da kendine o yoğunluk içinde yer buldu!

Bu bir fırsattı, adaylık bekleyenler, bekleyip olamayanlar, partisinin çıkardığı adaya onay vermeyenler veya kendilerine güvenenler bağımsız olarak adaylıklarını açıklarken bu bağımsız adaylar içinde bir bağımsız aday daha, çok fazla bir tartışmaya gerekçe olmazdı herhalde… Onun için de Aygın, bu hengâme içinde adaylığını açıkladı. Bir yıl kadar önceydi; Sümer Aygın, basına konuşurken “Girne halkının yeniden aday olması için talep kâr olduklarını” söylüyordu. Bu açıklama partisine bir mesajdı ama ‘bağımsız’ olarak çıkmayacağı anlamına da gelmiyordu.

Sonuçta eğer doğruysa ve başka bir gelişme olmazsa bağımsız olarak çıkıyor. Bu durum tabii ki CTP’nin Girne’deki durumunu olumsuz etkileyecektir. Zaten Girne’de genç bir adayla yola çıkan CTP’nin 24 Haziran’a giderken çok çalışması, adayını tanıtması, parlatması gerekirken böyle bir gelişme CTP ve genç adayı Birol Karaman için daha da bir zorluk yaratacaktır.

Sümer Aygın, başkanken seçimi kaybetmesine rağmen ve seçimi kazanırken CTP’liler yanında diğer partilerden de oy aldığı gerçeği var.

Bu süreçte yine o oylarını toparlamaya çalışacak olan Sümer Aygın’ın bu çalışmayı çok önceden yaptığını gözlemlemek çok da zor değildi.

O gün geldi.

Girne’de aday olduğu konuşuluyor ve de gayrı resmi konuştuğu bazı gazeteci arkadaşlara bağımsız adaylığını açıkladığı gibi bilgiler var.

Bu konu bugün itibarıyla daha somut bir hale gelebilir gibi de bir beklenti var.

Sonuçta ilçelerde tüm partiler açısından çok net bir durum yok.

Ortalık karışık.

Seçim gününe kadar da bu karışıklık durulacak gibi görünmüyor.