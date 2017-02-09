"Hükümetin devamı" konusunu ele alma gündemiyle toplanan Ulusal Birlik Partisi Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısında Türkiye ile ilişkiler konusu ağırlıklı olarak gündeme geldi, "mali konularda tıkanma sürerse erken seçim gündeme gelir" görüşü öne çıktı.

UBP TOPLANTISINDA ÖNE ÇIKANLAR:

EKONOMİ: Türkiye'nin beklediği yasalar geçirilecek. Bu yasaların geçmesiyle Türkiye kaynak aktarımını serbest bırakacak.

Türkiye'nin beklediği yasalar geçirilecek. Bu yasaların geçmesiyle Türkiye kaynak aktarımını serbest bırakacak. DP İLE İLİŞKİLER: Ayrıntılı olarak konuşuldu. Ortağımızla devam edeceğiz.

Ayrıntılı olarak konuşuldu. Ortağımızla devam edeceğiz. ERKEN SEÇİM: Ya Nisan 2018, ya Haziran 2018'de. Eğer TC kaynakları gecikirse daha da erkene alınabilir.

Ya Nisan 2018, ya Haziran 2018'de. Eğer TC kaynakları gecikirse daha da erkene alınabilir. AKINCI İLE İLİŞKİLER: Akıncı'ya artık daha sert muhalefet. İlişkiler daha da gerilecek.

Mert ÖZDAĞ

"Hükümetin devamı" konusunu ele alma gündemiyle toplanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısında Türkiye ile ilişkiler konusu ağırlıklı olarak gündeme geldi, "mali konularda tıkanma sürerse erken seçim daha da erken gündeme gelir" görüşü öne çıktı.

Erken seçim tarihi konusunda fikir egzersizi yapılan toplantıda Genel Başkan Hüseyin Özgürgün "2018 Nisan" ve "2018 Haziran" görüşünü ortaya koydu.

Toplantıda özellikle erken seçim konusunun Türkiye ile sürdürülen mali işbirliğine bağlı olduğu fikri konuşuldu, DP ile ilişkiler enine boyuna masaya yatırıldı.

UBP Meclis Grubu'ndan UBP'li milletvekillerinin de katılarak söz aldığı toplantıda hükümetin devamı ağırlıklı olarak ele alındı ve farklı fikirler ortaya atılsa da "hükümete devam" kararı çıktı.

Türkiye'de bütçenin serbest bırakılmasının beklendiğinin konuşulduğu toplantıda bazı öne çıkan yasaların (Türkiye'nin istediği yasaların) geçirilmesiyle Türkiye kaynaklarında akışın olacağının beklendiği dile getirildi.

Özgürgün'ün toplantıda "Ortağımızla devam edeceğiz ancak ekonomik konularda herhangi bir sıkıntımız olmazsa hükümeti ilerletme niyetindeyiz" dedi.

AKINCI'YA DAHA SERT TAVIR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile hükümetin yaşadığı gerginliğin de ele alındığı GYK toplantısında Akıncı'ya karşı Kıbrıs sorununda daha sert muhalefet konusunda da uzlaşıya varıldı.

"Bu güne kadar Kıbrıs sorununda kendisini serbest bıraktık ama bundan sonra daha sert muhalefet yapacağız" denildiği toplantıda Akıncı ile gerginliğin daha da tırmandırılması konusunda hemfikir olundu.

"Akıncı kimseye bilgi vermiyor. Yalnızca hükümet partilerine değil. CTP'ye de bilgi vermiyor. Özellikle harita konusunda kimsenin bilgisi yok" denilen toplantıda UBP'nin tavrının daha da sertleşmesi konusunda ortak tavır geliştirildi.

Fotoğraf: Arşiv