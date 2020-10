Önce UBP-HP Hükümeti’nin küçük ortağı Halkın Partisi hükümetten çekilme kararı aldı, ardından Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanı seçildi… Şimdi sıra UBP’ye yeni başkan, ülkeye ‘yeni hükümet’ arayışına geldi… Sokağın, yurttaşın derdi ise GEÇİM DERDİ ise değişmedi…

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Önce UBP-HP Hükümeti’nin küçük ortağı Halkın Partisi hükümetten çekilme kararı aldı, ardından Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanı seçildi… Şimdi sıra UBP’ye yeni başkan, ülkeye ‘yeni hükümet’ arayışına geldi… Sokağın, yurttaşın derdi ise GEÇİM DERDİ ise değişmedi…

YENİDÜZEN’e konuşan vatandaşlar, ekonominin kötü olduğuna vurgu yaparak, kurulacak olan yeni hükümetin ekonomiye bir çare üretmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı seçilen Tatar’ın hükümetin istifasını sunması bekleniyor. Hükümetin resmi olarak istifa etmesiyle yeni koalisyon alternatiflerinin yanında erken bir genel seçime gidilmesi de ihtimali bulunuyor. YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran yurttaşların kimisi yeni bir koalisyon alternatiflerinin değerlendirilmesi gerektiğini, kimisi de bir seçim hükümeti kurularak, ilerleyen süreçte bir erken seçime gidilmesini söylüyor. Vatandaşlar, yeni kurulacak hükümetin ekonomik anlamda radikal kararlar almasının da altını çiziyor.

Vatandaş ne dedi?

Cemal Gece: “Hangi model kurulursa kurulsun, insanların dayanacak gücü kalmadı”

“Şu an için en istikrarlı hükümet olası bir UBP-CTP hükümeti olur ama bu iki parti de buna sıcak bakmaz. O yüzden bence en güzeli erken seçim olması lazım. Seçim sürecinden yeni çıktık, ekonomimiz yeni bir seçim kaldırmıyor ama bu şartlarda kurulacak hükümet yine fazla yürümez. Bence bir an önce hangi model olursa olsun ve bir hükümet bir an önce kurulsun. Çünkü insanların ekonomik açıdan dayanacak gücü kalmadı.”

Hurşit Öztemiz: “Mevcut şıklar değerlendirilmeli”

“Hükümette hangi parti olursa olsun önce halk düşünülmeli. Bundan önceki hükümetler halka pek faydalı olmadı. Daha yeni hem de iyi ayaklı bir seçim süreci yaşandı. Erken seçimi ekonomik anlamda ne kadar kaldırırız bilinmez. O yüzden mecliste yer alan mevcut şıklar değerlendirilmeli. Yeni kurulacak hükümetten beklediğim en önemli hareket ekonominin düzeltilmesi konudur.”

Gürkan Özufuklar: “Erken bir genel seçimin yapılması şart”

“Bence şu anda en mantıklı olan CTP’nin içinde bulunabileceği bir seçim hükümeti kurulmalıdır. Olası bir erken genel seçimin yapılması ekonomimizi biraz sarsabilir ama mevcut haliyle hangi hükümet kurulursa kurulsun pek sağlıklı olmaz ve uzun da sürmez. Kurulacak olan hükümetin ilk icraati kesinlikle ekonomiyle ilgili alınacak olan radikal kararlar olmalı. Çünkü hayat pahalılığı günden güne artıyor, insanların da alım gücü düşüyor. Bu ekonomiye artık bir çare üretilmesi lazım.”

Serdar Önay: “Erken seçime gidersek ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayacağız”

“Eğer şu anda erken seçime gidilirse ekonomik anlamda çok sıkıntılar yaşayacağız. O yüzden ya mevcut hükümet devam etmeli, ya da yeni bir hükümet kurulmalı. Model ne olursa olsun ilk önce ekonomi konusuna bir çare üretilmesi lazım. İnsanlar iflas ediyor. Buna bir çare üretilmeli.”

İner Sönmez: “Hükümetin adından çok, atacağı ekonomik adımlar daha önemli”

“Benim siyasetle pek bir alakam yok ama kurulacak olan hükümet kesinlikle ilk olarak ekonomi konusuna bir çare üretmeli. Eminim ki, toplumumuzun geneli de böyle düşünüyor. Ben bir esnafım ve esnaf kan ağlıyor. Diğer sektörler de öyle... Bence kurulacak olan hükümetin adından çok, ekonomi konusundaki atacağı adımlar daha önemlidir”

Pembe İzmiroğlu: “Ya şimdiki partilerle hükümet devam etmeli ya da başka alternatifler düşünülmeli”

“Çok kısa süre önce iki turdan oluşan bir seçimi zaten geride bıraktık. O yüzden ülkemiz erken seçimi ekonomik anlamda kaldırmaz. Gelinen aşamada şimdiki partilerle isimler değiştirilerek hükümet devam etmeli, eğer edilemiyorsa başka alternatifler kullanılarak yeni bir hükümet kurulmalı. Ben bir emlakçıyım ve insanların ne durumda olduğunu en fazla bilenlerden biriyim. Bir an önce bu soruna bir şekilde çare üretilmeli ve ekonominin düzelmesi için radikal kararlar alınmalı”

Aysel Kansu: “Bence dövizin yükselişi, hükümette hangi partinin olacağından daha önemli”

“Yeniden bir seçim sürenin yaşanması demek, başta esnaf olmak üzere tüm sektörün bundan etkilenecek olması demektir. O yüzden böyle bir zamanda ben bir seçimin daha yapılmasına karşıyım. Mevcut şartlar değerlendirilmeli ve ona göre adımlar atılmalı. Bence dövizin yükselişi, hükümette hangi partinin olacağından daha önemli. O yüzden bu işler ne kadar erken halledilirse, ekonomiye o kadar daha erken odaklanılabilir”

Enver Özdemir: “Seçim hükümeti kurulmalı”

“Bence seçim öncesinde hükümetin bozulması yanlıştı ama bu hükümet yürüyecek de bir hükümet değildi. Geride kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten çok paralar harcandı. Şimdi tekrar bir seçim daha olursa ekonomiye odaklanılamayacak. Halbuki şu anda sağlık ve ekonomiyi konuşmamız gerekir. Mevcut alternatiflerle hükümet kurulur ama 25-26 sayısı her zaman tehlikelidir. O bakımdan ileri bir tarihe kadar seçim hükümeti kurulması bence daha doğru olur. Seçimde de halk kararını verir ve yeni bir hükümet kurulur”

Yaşar Deveci: “Salgın ve ekonomik sorunlar düşünülerek hareket edilmeli”

“Gerçekçi olmak gerekirse birkaç ay içerisinde yapılacak bir seçimi daha ülke ekonomimiz kaldırmaz. O yüzden alternatiflerin değerlendirilmesi taraftarıyım. Şu anda yeni bir seçim hükümeti kurup veya mevcut hükümetle devam edip ilerleyen tarihlerde bir seçime gidilse daha mantıklı olur. Önümüzde bir salgın, bir de ekonomik sorunlar var. Bunlar da düşünülerek hareket edilmeli. Gelecek olan hükümet de kesinlikle bu konulara kafa yormalı”