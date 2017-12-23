Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Seçim anketleri için son gün
Seçim anketleri için son gün

Seçim anketleri için son gün

 Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamaları bugünden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacak, ilân edilemeyecek ve dağıtılamayacak.

A+A-


 Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamaları bugünden (23 Aralık) sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacak, ilân edilemeyecek ve dağıtılamayacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı vurgulandı.
 

Bu haber toplam 446 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler