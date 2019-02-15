Sebze ve meyvede ‘mevsimsel’ hareketler…“Her şey üretime bağlı”

Dila ŞİMŞEK

Sebze ve meyvede fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre yine değişti,

Süpermarket yetkilileri sebze ve meyve fiyatlarındaki ‘değişkenliği’, mevsimsel ‘hareketliliğe’ bağladı.

Market yetkilileri ürün fiyatlarında geçtiğimiz haftaya göre değişiklikler yaşandığını, bazı sebzelerde mevsimsel pahalılık ve rekolte sebebiyle artış yaşansa da, çoğu ürün fiyatının düşüşte olduğunu açıkladı.

Sebze ve meyve fiyatlarının belirlenmesinin üretime bağlı olduğunu söyleyen Devpa Süpermarket’in Sahibi Tanser Nizam, ihtiyaç fazlası ürün olduğunda fiyatların düştüğünü, talepten az üretim olduğunda fiyatların yükseldiğini kaydetti.

Köseoğlu Süpermarket’in Sahibi Ogün Hamzaoğulları, narenciye haricinde çoğu meyvenin Türkiye’den ithal edildiğini söyleyerek, ithal edilen fiyata kâr eklenerek satışa sunulduğunu dile getirdi.

Market sahipleri hava koşullarının da ülke üretimini etkilediğini belirterek, “Hava güzel ve güneşli olduğunda sebzeler daha iyi sonuç verir, fiyatı daha ucuza satılır. Ancak kötü hava şartlarında sebze ve meyve yetiştirmek zor olduğu için, üretim sayısı olumsuz etkilenilir. Bu sebeple de talepten az ürün olduğu için daha pahalıya satılır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Fiyatı geçtiğimiz haftaya kıyasla dengede olan ürünler

Domates, enginar, havuç, kabak, muz, maydonoz, marul, avakado ve mandalinde fiyatlar geçtiğimiz hafta fiyatları ile aynı.

Çoğunda düşüş var…

Ayrellinin fiyatı 20 TL’den 14.99 TL’ye düştü. Patlıcan geçtiğimiz hafta 17.95 TL’ye satılırken, bu hafta raflarda 14.50’ye satıldı. Yerli dolmalık biber 11.95 TL’den 9.60 Liraya düştü. Brokoli ise 7.20 Liradan 5.99 TL’ye düşüş gösterdi. Mor sarma 3.60 TL’den 4.95 TL’ye yükseldi. Salatalık geçtiğimiz hafta 11.95 Liraya satılırken, bu hafta 9.60 TL’den satışa sunuldu. Patates ise son zamanların neredeyse en büyük fiyat düşüşünü yaşayarak, 7.20 TL’den 6.45’e düştü.

İşte sebze ve meyvedeki fiyat değişikliğinin tam listesi

Fiyat dengesinde hava koşullarının önemi

Tanser Nizam, sebze ve meyve fiyatlarında ani değişiklik yaşanmasının az nüfusa sahip küçük ülkelerde olağan olduğunu belirtti. Nizam, “Örneğin piyasanın talebi 100 kasa domatesken, üreticiler 150 kasa üretirse, fazla ürünü elden çıkarmak için domates fiyatında birden ucuzlama yaşanır. Ancak talep 100 kasayken, 80 kasa üretilmesi, o ürünü anında ‘kıt ürün’ konumuna düşürür ve fiyatı artar” diye anlattı. Nizam, Ekim ayında patatesin 25 TL civarı fiyatlara yükselmesinden de bahsederek, “Aslında patates talebin çok da altında üretilmemişti, ama normalden az olduğu için fiyatlar hemen tavan yaptı” dedi. Sebze ve meyve fiyatlarının, tarımsal faaliyetlerin yanı sıra, doğrudan hava koşullarına da bağlı olduğunu vurgulayan Nizam, mevsimin ürün rekoltesini etkilediğini kaydetti. Nizam, “Güneşli ve güzel bir hava olduğunda, ekinlerin hepsi sebze ve meyve verir, rekolte istenen sayıya ulaştığı için ürün ucuza ve normal fiyata satılır. Fakat kapalı ve kötü hava şartlarında, sebze ve meyve ürünleri istenen sayıya ulaşmadığı için fiyatlar anında artışa geçer, bu bir hafta içinde olur” diye konuştu. Nizam, fiyat dengesizliğinin ‘küçük toplumların hastalığı’ olduğunu ekledi.

İthal ürün ve mevsimsel pahalılık

Ogün Hamzaoğulları, sebze ve meyve fiyatlarındaki değişikliklerin mevsimsel pahalılıktan kaynakladığını söyledi. Hamzaoğulları, “Üreticilerin ve işletmecilerin genel olarak maliyetinin artmasından dolayı yaşanan bir pahalılık söz konusu. Şimdi ise buna, mevsimsel fiyat değişiklikleri de eklendi” diye anlattı. Hamzaoğulları, sezonu olan ürünlerin daha kolay bulunduğu için daha ucuza satılmaya başladığını belirtti, “Örneğin şu an tam ayrelli sezonudur. Bir hafta öncesine göre ayrelli daha kolay bulunduğu için fiyatta bir düşüş yaşandı” dedi. Aynı sebeple sezonu olmayan, az yetişen veya bu hava koşullarına uygun olmayan ürünlerin ise normalden daha pahalı fiyata denk geldiğini ekledi. Hamzaoğulları, “Narenciye haricinde meyvelerin çoğunu Türkiye’den ithal ediyoruz. Dolayısıyla oradan aldığımız ürünün fiyatını olduğundan ucuza satmamız mümkün olmuyor. İthal edilen ürünlere kâr eklenerek satışa sunuluyor” dedi. Hamzaoğulları, piyasada dengede kalan ve fiyatı düşen ürünler için “Yeni hükümetin yasakçı zihniyetten uzak durması ve piyasayı dengelemeye çalışması, ürün fiyatlarının düşmesine etken oldu. Özellikle ürün ithalinin kısıtlanmaması, piyasadaki rekolteyi de dengeliyor” şeklinde konuştu. Hamzaoğulları, fiyat artışının sebebinin mevsimsel pahalılıktan olduğunu vurguladı.