Sebze ve meyvede FİYATLAR DALGALI

GÜNEYDEKİ HAREKETLİLİK: Güneydeki manav reyonlarında en büyük düşüş 5 TL’yi aşkın fiyat indirimi ile brokolide görülürken, en hızlı yükselişi domates gösterdi. Domatesin kilosu 10,50 TL’den 15,70’e yükseldi. Brokoli ise 17,70 TL’den 11,58 TL’ye düştü.

KUZEYDEKİ HAREKETLİLİK: Bazı ürünlerde düşüş görüldü, birçok ürün geçen haftaki fiyatlarını korudu, tüm bunlara karşın fiyatı yükselen ürünler arasında sadece salatalık, soğan, patates ve mandalina yer aldı. En büyük düşüş ise kabağın kilosunda görüldü. Kilosu 8,40 TL olan kabak, bu hafta 4,80’e geriledi.

Fehime ALASYA

Bu haftaki alışveriş sepetine yansıyan fiyat araştırmasında manav reyonlarında sert düşüş ve yükselişler görüldü. Bazı sebze ve meyve fiyatlarında 3 veya 4 liralık artışlar yaşanırken buna karşın manav reyonlarındaki hareketlilik düşüş yönünde oldu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde birçok ürün geçen haftaki fiyatlarını korurken, bazılarında da düşüş görüldü, tüm bunlara karşın fiyatı yükselen ürünler arasında sadece salatalık, soğan, patates ve mandalina yer aldı.

Enginar 4,50 TL’den 3,75’e düşerken, dolmalık biber 14,95 TL’den 11,95 TL’ye, avokado 7,95 TL’den 5,95 TL’ye, kolokas 15,75 TL’den 11,95 TL’ye geriledi.

En büyük düşüş ise kabağın kilosunda görüldü. Kilosu 8,40 TL olan kabak, bu hafta 4,80’e geriledi.

Kıbrıs’ın güneyinde ise birçok sebze ve meyve fiyatında oynama görüldü. Kimi fiyatlarda düşüş olurken, kimileri ise yükselişe geçti, bazı fiyatlar ise aynı seviyede bu haftaya dek geldi.

Güneydeki manav reyonlarında en büyük düşüş 5 TL’yi aşkın fiyat indirimi ile brokolide görülürken, en hızlı yükselişi domates gösterdi. Domatesin kilosu 10,50 TL’den 15,70’e yükseldi. Brokoli ise 17,70 TL’den 11,58 TL’ye düştü.

Fiyatlardaki düşüşler devam etti

Kuzeydeki fiyatlarda düşüşe geçen sebze, meyve arasında enginar, biber, avokado, kolokas ve kabak yer aldı.

Enginar 4,50 TL’den 3,75’e düşerken, dolmalık biber 14,95 TL’den 11,95 TL’ye, avokado 7,95 TL’den 5,95 TL’ye, kolokas 15,75 TL’den 11,95 TL’ye geriledi.

En büyük düşüş ise kabağın kilosunda görüldü. Kilosu 8,40 TL olan kabak, bu hafta 4,80’e geriledi.

Kuzeyde salatalıkta hızlı yükseliş

Fiyatı yükselen ürünler arasında ise 2 TL’yi aşkın zam ile salatalık başı çekti. Salatalık 9,60 TL’den 11,95 TL’ye, kuru soğan 3,99 TL’den 4,60 TL’ye, patates 6,95 TL’den 7,20 TL’ye, mandalina 3,75 TL’den 4,80 TL’ye çıktı.

Güneydeki fiyatlar hareketlendi

Güneydeki sebze meyve reyonlarında düşüşe geçen ürünler arasında 16,05 TL’den 13,36 TL’ye gerileyen kabak, 17,70 TL’den 15,74 TL’ye gerileyen salatalık, 17,70 TL’den 11,58 TL’ye düşen brokoli ve 3,50’den 2,91’e düşen limon yer aldı.

Güneydeki manav reyonlarında en büyük düşüş 5 TL’yi aşkın fiyat indirimi ile brokolide görülürken, en hızlı yükselişi domates gösterdi.

Domatesin kilosu 10,50 TL’den 15,70’e yükseldi. Brokoli ise 17,70 TL’den 11,58 TL’ye düştü.

Domatesle birlikte muz, portakal ve bakla fiyatı çıkan ürünler arasında yer aldı. Buna göre geçtiğimiz hafta 5,90 TL olan muz, bu hafta 7,42 TL’ye, 7,50 TL olan portakal 9,80 TL’ye, 17,70 TL olan taze bakla 23,46 TL’ye yükseldi.