Sebze-meyvede yaz sonu fiyatları…

Fehime ALASYA

YENİDÜZEN'in haftalık alışveriş araştırması 'Alışveriş Sepeti'nde bu hafta ‘ithal’ meyveler konuşuldu; en büyük fiyat çıkışı kirazın kilosunda yaşanırken, en büyük düşüşü ise avokado gösterdi.

Fiyatlardaki bu seyri YENİDÜZEN’e değerlendiren Kıbrıs Meyve Sebze Toptancısı Hasan Onbaşı, kirazın artık sezona veda ettiğini belirtirken, avokadonun fiyatının ‘kıtlık’ nedeniyle artış gösterdiğini, buna karşın artık düşüşe geçtiğini kaydetti.

Bu haftaki sepete yansıyan fiyatlarda Kıbrıs’ın güneyinde iki günlük resmi tatil olması nedeniyle sadece kuzeyden yapılan alışveriş fiyatları yansıdı.

Bu haftaki en büyük fiyat çıkışı kirazın kilosunda yaşanırken, en büyük düşüşü ise avokado gösterdi. Geçtiğimiz hafta 15,95 TL olan kiraz, bu hafta 27,50 TL’ye çıktı.

Son birkaç haftadır tanesi 18,75 TL olan avokado ise bu hafta 9,75’e geriledi.

Piyasada yeniden bolarmaya başlayan kavun ise 3 TL’yi aşkın fiyat düşüşü ile yine 1 TL’lik rakamlara geriledi.

Yaz girişinden bu yana piyasada olan ve giderek artan taze börülcenin kilosu ise bu hafta 14,75 TL’den 9,75’e düştü.

Yazın en çok tüketilen meyvelerinden karpuz, son haftalarda piyasada sürdürdüğü düşük fiyat istikrarını bu hafta bozmaya başladı.

Kıbrıs Meyve Sebze Toptancısı Hasan Onbaşı: “Avokado fiyatları daha da aşağıya düşecek, eski fiyatlarına geri dönecek. Tüm dünyada kıtlığa girmişti. Tarım ile ilgili sorunlardan dolayı oldu. Ne Avrupa, ne Kıbrıs’ın güneyi ne de Türkiye’de piyasada hiç yoktu veya çok az vardı ve fiyatlar çok yüksekti.”

Onbaşı’dan piyasa analizi

Avokado fiyatlarının hızla düşmeye devam edeceğini belirten Kıbrıs Meyve Sebze Toptancısı Hasan Onbaşı, bu artışın nedenini dünya piyasasındaki kıtlık nedeniyle yaşanmasına bağladı.

Onbaşı, avokado fiyatlarıyla ilgili “Fiyatları 19 TL’lerden 6 TL’ye kadar düşüp eski seyrine dönecek. Bunlar zaman zaman olan mevsimsel sıkıntılardır. Fiyat listelerinde dahi yoktu, piyasada boşluk olmuştu” yorumunda bulundu.

Onbaşı, ithal avokado yanında yerli avokadonun da piyasada bolardığını belirtti.

Kiraz ücretlerindeki artışı da değerlendiren Onbaşı, kirazın sezonu kapattığını kaydetti.

Salatalık ücretlerinin düşebileceği en kötü noktaya ulaştığını belirten Onbaşı, tarladaki üreticilerin artık giderleri karşılayamaz duruma geleceğini ifade etti.

Onbaşı, “Bu ucuzluk üreticiyi tarladan çekilmeye mecbur eder, küçük üreticileri ise batırır. Markette 1,50 TL olan salatalık tarladan en az 1 TL’ye çıkmıştır. Bu da giderlerini bile karşılayamaz.” dedi.

Kirazdan hızlı yükseliş

Bu hafta en büyük çıkışı gösteren kiraz, 15,95 TL’den 27,50 TL’ye çıkarken, buna karşın fiyatı yükselen diğer dört üründeki oynamalar 50 kuruş ile en fazla 1 TL arasında oldu. Salatalık, domates, kereviz ve karpuz bu hafta fiyatı çok az da olsa çıkan ürünler arasında yer aldı.

PİYASA ANALİZİ: Avokado piyasada fazlalaştı, fiyatlar daha da düşecek, yerli ürün olan avokadoya talep var.

Kiraz sezonu kapattı, o yüzden sezonu açtığı fiyatlara geri dönüyor.

Salatalık ücretleri düşebileceği en kötü noktaya ulaştı, tarladaki üretici artık bunun altından kalkamaz.

Gece-gündüz ısı farkı birçok ürünü olumsuz etkileyecek.

Bu mevsimde en çok kiraz, şeftali, nektarin, üzüm ve incire talep olur, elma ve muza ise her mevsim talep var.

Karpuz fiyatları hareketlendi

Yazın en çok tüketilen meyvelerinden karpuz, son haftalarda piyasada sürdürdüğü düşük fiyat istikrarını bu hafta bozmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta, 90 kuruşlardan 1,25 TL’ye çıkan karpuz, bu hafta 90 kuruş artış ile 2,40 TL oldu.

Hatırlanacağı üzere geçen hafta YENİDÜZEN’e konuşan kavun-karpuz üreticisi Salih Uluşan, kavun fiyatındaki artışı değerlendirirken, karpuz için de benze öngörüde bulunmuş, fiyatların artacağını ifade etmişti.

Börülce, avokado ve kavundan düşüş

Bu hafta fiyatı düşen ürünler arasında taze börülce, bamya, avokado, havuç ve kavun oldu.

Geçtiğimiz hafta gösterdiği fiyat çıkışı ile herkesi şaşırtan kavunun kilosu bu hafta eski seyrine döndü.

Geçtiğimiz hafta 4,50 TL olan kavunun kilosu 3,30 TL’lik düşüş ile bu hafta 1,20 TL’ye geriledi.

Yaz girişinden bu yana piyasada olan ve giderek artan taze börülcenin kilosu ise bu hafta 14,75 TL’den 9,75’e düştü.

Fiyatındaki gerileme ile en çok şaşırtan meyve sebze bu hafta avokado oldu. Son birkaç haftadır tanesi 18,75 TL olan avokado bu hafta 9,75’e geriledi.

Güneyde 2 gülük resmi tatil…

Kıbrıs'ın güneyinde 'Meryem Ana'nın göğe yükselmesi' adında 2 günlük resmi bayram nedeniyle dün, acil ihtiyaçlar dışında kalan, devlet daireleri ve marketler gibi birçok yer kapalıydı.

Güneydeki resmi tatil bu bağlamda Lefkoşa’daki geçiş noktalarına da yoğunluk olarak yansıdı.

Kıbrıs Meyve Sebze Toptancısı Hasan Onbaşı:

“Avokado piyasada çoğaldı, fiyatlar daha da düşecek”

Fiyatlardaki seyri YENİDÜZEN’e değerlendiren Kıbrıs Meyve Sebze Toptancısı Hasan Onbaşı, kirazın artık sezona veda ettiğini belirtirken, avokadonun ‘kıtlık’ nedeniyle artış gösterdiğini, buna karşın artık düşüşe geçtiğini kaydetti.

Onbaşı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Avokado fiyatları daha da aşağıya düşecek, eski fiyatlarına geri dönecek. Tüm dünyada kıtlığa girmişti. Tarım ile ilgili sorunlardan dolayı oldu. Ne Avrupa, ne Kıbrıs’ın güneyi ne de Türkiye’de piyasada hiç yoktu veya çok az vardı ve fiyatlar çok yüksekti. Fiyatları 19 TL’lerden 6 TL’ye kadar düşüp eski seyrine dönecek. Bunlar zaman zaman olan mevsimsel sıkıntılardır. Fiyat listelerinde dahi yoktu, piyasada boşluk olmuştu.

Şu anda yerli ürün olan avokadoya talep var, ürün piyasada bolardı.”

Kiraz sezona veda ediyor

“Kiraz sezonu kapattı, o yüzden sezonu açtığı fiyatlara geri dönüyor,

Bolluk kalmadı, başladığı fiyattan piyasadan çıkacaktı. Bayramdı diye sofralarda yer buldu. Artık yavaş yavaş piyasadan çıkıyor.”

“Bu ucuzluk üreticiyi tarladan çekilmeye mecbur eder”

“Salatalık ücretleri düşebileceği en kötü noktaya ulaştı. Üretici artık bunun altından kalkamaz, sonu hüsran olur. Bu ucuzluk üreticiyi tarladan çekilmeye mecbur eder, küçük üreticileri ise batırır. Markette 1,50 TL olan salatalık tarladan en az 1 TL’ye çıkmıştır. Bu da giderlerini bile karşılayamaz. Üreticiler vahim durumdadır.”

Gece-gündüz ısı farkı ürünleri olumsuz etkileyecek

“Bu sıcaklar, nem ve rutubet devam ettiği sürece bazı ürünlere faydası bazılarına ise zararı olacak. Aynı şekilde günüz ve gece ısı farkı da piyasayı olumsuz etkileyecek. Örneğin domatesler çatlamaya başlayacak, kalite düşecek. Açık üretimin bu gibi sıkıntıları olacak.”

Elma ve muz, her mevsim reyonlarda

“Bu mevsimde en çok kiraz, şeftali, nektarın, üzüm ve incire talep olur. Kışın ise muza çok fazla talep oluyor. Bunun yanında elma ve muza her mevsim talep var. Özellikle de çocuk ve spor yapan gençler tarafından…”