Sebze- meyvede indirim var

Fehime ALASYA

Adanın her iki yanından yapılan alışveriş sepetinde bu haftaki manav reyonları tüketicinin yüzünü güldürdü.

Kuzeydeki yeşillik fiyatları geçtiğimiz haftaki seyrini korurken, güneyde iki ürün dışında tüm sebze meyvelerde indirime gidildi.

Geçtiğimiz hafta kuzeyde büyük fiyat artışı göstererek 2,45 TL’den 7,25 TL’ye çıkan salatalık bu hafta seyrini korudu. Güneyde ise bu hafta fiyatı en fazla düşen ürün salatalık oldu. Güneyde geçtiğimiz hafta 15 TL olan salatalık bu hafta 6 TL gerileyerek 9 TL’ye düştü. Buna karşın salatalıkta kuzey-güney farkı hissedildi. Kuzeyde 7,25 TL olan salatalık güneydeki büyük indirime rağmen 9 TL.

Domates fiyatları uzun süredir hareketli…

Kuzeyde fiyatlarıyla uzun bir dönemdir söz ettiren ve yakın geçmişte de ithalatın kapılarını aralayan domates, bu hafta yine farklı fiyatla reyonlarda yer aldı.

Geçtiğimiz hafta 5,95 TL olan domatesin kilosu bu hafta 7,20 TL’ye çıktı. Uzun üredir hareketli olan domates fiyatları bu hafta üreticiyi bir nebze güldürdü.

Gerekli fiyat seyrinin bu oranlar olduğuna değinen bazı üreticiler, girdi maliyetlerinden dert yandı…

Salatalık seyrini korudu, enginar ve fasulye hareketlendi

Bu hafta Kıbrıs’ın kuzeyindeki fiyatlar değişmedi. Fiyatı değişen birkaç ürün arasında en büyük yükselişi yaklaşık 5 TL’lik artışla taze fasulye gösterirken, en hızlı düşüş enginarda yaşandı.

Geçtiğimiz hafta 6,50 TL olan enginar, bu hafta 3, 75’e çıkarken, taze fasulyenin kilosu 10 TL’den 14,55’e çıktı.

Bunların dışında geçtiğimiz haftadan bu haftaya dek fiyatı değişen ürünler kabak, domates, maydanoz, kereviz ve brokoli oldu.

Güneydeki fiyatlar düşüşte

Kıbrıs’ın güneyinde de değişen fiyatların seyri düşüş yönünde oldu. Sadece üzüm ve cennet hurmasının fiyatında artış olurken buna karşın altı ürünün fiyatı geriledi.

Fiyatı düşen ürünler arasında salatalık başı çekti. Geçtiğimiz hafta 15 TL olan salatalık bu hafta 6 TL gerileyerek 9 TL’ye düştü.

Fiyatı en çok çıkan ürün ise üzüm oldu. Buna göre üzüm 22 TL’den 37 TL’ye çıktı.

DOMATES ÜRETİCİLERİ GİRDİ MALİYETLERİNDEN DERTLİ…

Domates Üreticisi Fırat Gören:

“Maliyetler fazla, fiyatlar çok düşmemeli”

“Kışın gelmesiyle açık tarla üretimi bitti, bu dönem seraların geçiş dönemidir. Sera domatesi çıkınca bu süreç dalgalıdır ama sonra sabitlenir.

Sera domatesinin de çıktı ama daha piyasaya yayılmadı. Bence 6,50 -7,50 TL civarındaki fiyatların altına düşmemeli.

Girdi maliyetleri çok yüksek. İşçilik, gübre, ilaç, elektrik tüm bunlar sıkıntılı. Özellikle gübre her alımımızda farklı fiyattan…

Sera maliyetleri, naylon fiyatları oldukça yüksek. Bu işi yapanlar da bırakmaya başladı.

Devletin desteği de yeterli değil. Sera yatırımında biraz üretici desteklense o zaman üretim artar.

Şu anda ithalata kapalıdır. Sıkıntılı bir dönemdi, bu sayede aşıldı, çok zarar görmedik. Belli bir tonajda ve belli bir sürede ithal domates izni verilmişti piyasaya olumlu etkisi oldu.”

Domates Üreticisi Özcan Bıçaklı:

“Çok pahalı mazot ve elektrik ile en ucuz domatesi satmaya çalışıyoruz”

“Açık domates sezonu bitti, şimdi seraya geçiliyor. Şimdi domates 7 TL’yi aştı, yetkililerden ses seda yok. Olması gereken fiyatlar da zaten bu civardadır. Üreticinin bu girdilerle ayakta durabilmesi için olması gereken fiyatlar bunlardır.

Ben açık domates üreticisiyim. Bu sezonu yavaş yavaş kapattık. Haziran temmuz ayında 1 TL’ye, 70 kuruşa tüccara domates verdik. Bu yılı zararda kapattık.

Girdi maliyetleri çok yüksekti, başa çıkamadık. Fiyat biraz yükselince de hemen ithal domates geldi, bu bizi kötü etkiledi.

Sera üretimi yapmıyorum, açık üretimi de bırakmayı düşünüyorum. Girdilerimiz çok fazla. Dünyanın en pahalı mazotu ve elektriği ile en ucuz domatesi satmaya çalışıyoruz. Mazot da elektrik de normal tarifen ödüyoruz, bunlar ele alınmalı.”