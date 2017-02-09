Kıbrıs’ın kuzeyinde, güneyinde ve Türkiye’de fiyat araştırması yapan YENİDÜZEN, bazı meyve ve sebzeleri kıyasladı. Pahalılıkta “en önde giden” güney Kıbrıs olurken, kuzeyde birçok ürün fiyatının, güneye göre daha ‘ucuz’ olduğu görüldü

Fehime ALASYA

Mutfağın temel direği olan meyve ve sebzelerde fiyatlar ‘zirve’ yaptı. Ada’nın güneyi, kuzeye oranla çok daha pahalı.

Ürünler arasında farklılık görülse de dövizin yüksek oluşu Kıbrıs’ın güneyindeki birçok meyve ve sebzenin kuzeye ve Türkiye’ye oranla daha pahalıya satılmasına neden oldu.

YENİDÜZEN’in meyve ve sebze araştırmasına göre vatandaş, kasada ödeme yaparken Türkiye’de toplamda 83 Türk Lirası 34 kuruş, Kıbrıs’ın kuzeyinde 79, 69 TL, güneyinde ise 112,74 TL harcıyor.

İthal ürün veya ürün kalitesi ile de değişebilecek olan meyve sebze fiyatları incelendiğinde kuzey Kıbrıs’ta birçok ürün fiyatının, güneye göre daha ‘ucuz’ olduğu görüldü.

Bazı meyve ve sebzeler arasında özellikle Türkiye ve Güney Kıbrıs fiyatlarındaki fark neredeyse iki katına çıkıyor.

Fiyatlar kuzeyde iyi

Değerlendirilen meyve ve sebze fiyatları içerisinde çeşitlilik görülse de ortalama olarak Kıbrıs’ın kuzeyinin, güneyden ve Türkiye’den daha ucuz olduğu görülüyor. Araştırması yapılan söz konusu meyve ve sebzelerden birer kilo alıp mutfağına koyan bir vatandaş Türkiye’de toplamda 83 Türk Lirası 34 kuruş öderken, bu rakam Kıbrıs’ın kuzeyinde 79, 69 TL, güneyinde ise 112,74 TL harcama olarak ceplerden çıkıyor.

Türkiye’de kestane, KKTC’de ananas şaşırttı

Kısa bir süre önce Kıbrıs’ın kuzeyinde tartışma konusu olan kabağın kilosu ise halen daha cep yakıyor. Kuzeyde 6,45 TL olan kabağın fiyatı güneyde 15 TL, Türkiye’de ise sekiz Türk Lirası olarak görülüyor. Genel olarak üç bölge içerisinden uygun fiyatlara sahip olan Türkiye, kestane ücretlerinde açık ara önde. kuzeyde kilosu 18,50, güneyde 15,90 TL olan kestane Türkiye’de yaklaşık 25 TL.

Her evin meyve reyonuna girmese de otellerin vazgeçilmez meyvesi olan ananasın tanesi ise Türkiye’de 8,45 TL, güneyde 9 TL, kuzeyde ise 11,50 TL.

Türkiye ve Güney Kıbrıs fiyatlarında uçurum

Bazı meyve ve sebzeler arasında özellikle Türkiye ve güney Kıbrıs fiyatlarındaki fark neredeyse iki katına çıkıyor. Türkiye’ye göre kıyaslandığı zaman, güneyde meyve ve sebze fiyatları uçmuş durumda. Türkiye’de yaklaşık üç liraya mutfağa giren yeşil elmanın kilosu, güneyde 7,20 TL’ye mutfakta yer alabiliyor. Türkiye’de 3 Lira olan domatesin kilosu, güneyde 7 TL. Türkiye’de bir liraya kilere giren soğanın, güneydeki kilosu 3 TL’ye ulaşıyor.

Narenciye’de açık ara fark…

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi kıyaslandığı zaman ise bazı ürün fiyatlarının hemen hemen aynı olduğu görülse de birçok sebze ve meyve fiyatları kuzeye göre çok yüksek. Özellikle mevsim meyveleri arasında bulunan narenciye çeşitlerinin güneyde neredeyse iki katı pahalı olduğu görülürken, domates ve salatalık arasındaki fiyat farklarının da hatırı sayılır seviyede olduğu gözlemlendi.

Ürünün Cinsi Kıbrıs (kuzey) Fiyatı (TL) Kıbrıs (güney) Fiyatı (TL) Türkiye Fiyatı (TL) Marul 1,55 (adet) 1,20 (adet) 4,29 (adet) Kestane 18,50 (kg) 15,90 (kg) 24,9 (kg) Elma (Yeşil) 4,45 (kg) 7,20 (kg) 2,95 (kg) Muz 3,85 (kg) 3,99 (kg) 6,99 (kg) Salatalık 5,75 (kg) 11 (kg) 3,29 (kg) Domates 2,95 (kg) 7 (kg) 2,95 (kg) Brokoli 2,99 (kg) 9,45 (kg) 5,95 (kg) Limon 1,55 (kg) 3 (kg) 3,95 (kg) Soğan 4,95 (kg) 3 (kg) 0,95 (kg) Kivi 7,95 (kg) 9,80 (kg) 4,79 (kg) Portakal (Washington) 2,95 (kg) 6,40 (kg) 2,45 (kg) Mandalina 2,95 (kg) 9,60 (kg) 2,45 (kg) Kabak 6,45 (kg) 15 (kg) 7,79 (kg) Maydanoz 1,35 (adet) 1,20 (adet) 1,89 (kg) Ananas 11,50 (adet) 9 (kg) 8,45 (adet) TOPLAM: 79,69 TL 112,74 TL 83,34 TL

Euro günlük kur: 4,03