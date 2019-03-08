Sebze- meyvede artış hız kesti

Fehime ALASYA

Meyve sebze fiyatlarında son birkaç haftadır görülen yükseliş hız kesti.

Bu haftaki alışveriş sepetine giren birçok sebze meyve fiyatları, geçtiğimiz haftaya kıyasla fiyatlardaki seyrini korudu, birçok meyve sebze fiyatlarında düşüş yaşandı.

Güneyde en hızlı düşüşü gösteren meyve mandalina olurken, buna karşın kuzeyde fiyatı en çok artan ürünler arasında yer aldı.

Kuzeyde sadece sekiz ürünün fiyatında yükselme olurken, beş tanesinin kilo fiyatı ise düştü. Güneyde ise 29 ürünün 9’unda fiyatlar düşerken, sadece 6 üründe fiyatlar arttı.

Kuzey ile güney arasındaki fiyat farkları, pek çok üründe iki katına çıktı. Brokoli, domates, enginar, portakal, dolmalık biber, taze bakla, avokado, pırasa gibi ürünlerde kuzey ile güney arası oldukça büyük farklar görüldü.

Kuzeydeki fiyatlar büyük ölçüde seyrini korudu

Kıbrıs’ın kuzeyindeki sebze fiyatları bu haftaki seyrini büyük ölçüde korudu. Alışveriş sepetine giren toplam 29 sebze ve meyveden sadece sekiz ürünün fiyatında yükselme olurken, beş tanesinin kilo fiyatı ise düştü.

Kıbrıs’ın kuzeyinde fiyatı düşen ürünler arasında salatalık, enginar, marul, pancar ve ayrelli olurken, bunlara karşın soğan, brokoli, domates, muz, mandalina, kivi, mantar ve çiçek lahanası fiyatları yükseldi.

Güneydeki fiyatlar düşüşte

Kıbrıs’ın güneyindeki meyve sebze fiyatları ise bu hafta düşüşte... Güneyde alışveriş sepetine giren 29 ürünün 9’unda fiyatlar düşerken, sadece 6 üründe fiyatlar arttı.

Kabak, salatalık, patates, portakal, mandalina, avokado, pancar, çiçek lahanası ve kolokasın fiyatları düşerken, brokoli, domates, enginar, muz, kereviz, mantarın çıktı.

Mandalina kuzeyde çıktı, güneyde düştü

Kıbrıs’ın güneyindeki en büyük düşüş mandalinada yaşarken, en büyük fiyat artışı ise mantarda görüldü. Geçtiğimiz hafta güneydeki sepete 20,70 TL’den giren mandalina, bu hafta 9,90 TL’ye düştü.

Mantarın kilosu ise 16,70 TL’den 22,50 TL’ye çıktı.

Kuzeyde ise fiyatı en hızlı çıkan ürün brokoli ve mandalina olurken, en hızlı düşüş salatalıkta yaşandı.

Geçtiğimiz hafta kuzeyde 12 TL olan salatalığın kilosu bu hafta 9,60 TL’ye gerilerken, brokoli yaklaşık 4 TL’lik artışla fiyatı en çok yükselen ürün oldu.