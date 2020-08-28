Sebze meyve fiyatları cep yakıyor

Fehime ALASYA

Alışveriş Sepeti'ne giren sebze-meyve fiyatları geçen haftaki seyrini korudu. Bazı ürün fiyatlarında küçüklü büyüklü yükselişler oldu. Bu hafta karpuz, kavun, bamya ve dolmalık biber gibi ürünlerin fiyatları yükselişe geçerken, taze börülcede hissedilir düşüş görüldü. Geçtiğimiz hafta kilosu 9,95’ten 7,50’ye düştü.

Salgın sonrası özellikle ithal ürünlerde görülen yüksek ürün fiyatları, son haftalardaki seyrini korudu. Söz konusu ürün fiyatlarında artık çıkış yaşanmadı.

Ananas, taze fındık gibi bazı ithal ürünlerin fiyatları geçtiğimiz hafta aynı kalırken, çiçek lahanası yüksek fiyatıyla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz hafta kilosu 8,60 TL olan çiçek, bu hafta 10,95’e çıktı.

Bu hafta reyonlara taze mısır ve çakıstes (yeşil zeytin) de girdi. Çok sık rastlanamayan Verigo üzüm de bu hafta tüketiciye kilosu 17,55 TL’den ulaştı.

Kırmızı et ve beyaz et fiyatlarında ise bu hafta bir değişiklik yaşanmadı.