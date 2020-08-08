Şebekeye su verilmeye başlandı

Su İşleri Dairesi, Su Temin Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve Pompa Tesisleri’nde yapılan bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarının dün akşam tamamlandığını duyurdu. Daireden yapılan açıklamada, bu sabah itibariyle hatlara su verilmeye başlandığının bilgisi verildi.