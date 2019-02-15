Sebamed’in Saflığı ile Tanışın!

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Doğdukları andan itibaren bebeklerin cildi çok hassas ve savunmasızdır. Bu sebeple özel bir bakıma ihtiyaç duyarlar. Sebamed Baby serisi ile tüm anne ve bebeklerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Paraben, SLS ve zararlı kimyasallar içermeyen özel formülü sayesinde Sebamed kullananlar tarafından da sıklıkla tavsiye edilmektedir. Serinin öne çıkan ürünlerinde ise Sebamed bebek şampuanı ve Sebamed pişik kremi gelmektedir.

Bebeklerin saç ve vücut temizliği ile pratik uygulama sağlayan Sebamed şampuan saç ve saç dersini tahriş etmeden nazikçe temizler. Geliştirilmiş formülü sayesinde ilk günden itibaren koruma sağlar. Nemlendirici etken maddeleri bebeğin saç ve vücudunu nemlendirirken yeni doğanlarda konak oluşumunu engeller. Göz yakmayan formülü ile bebeklere banyo sırasında konfor sağlayan Sebamed annelerin en çok tercih ettiği bebek şampuanları arasında yer almaktadır. Bebeklerin yanı sıra yetişkinlerinde saç ve saç derisi problemleri için geliştirdiği Sebamed şampuan çeşitlerini https://www.dermokozmetika.com.tr/sebamed-sampuan adresi üzerinden inceleyebilirsiniz.

Neden Bebeğime Sebamed Bebek Şampuanı kullanmalıyım?

Zararlı kimyasallar içermez.

Bebeğin ph değeri ile uyumludur.

Göz yakmayan formüle sahiptir.

Saçları nemlendirir ve yumuşatır.

Saçların kolay taranmasını sağlar.

Günlük kullanıma uygundur.

Sebamed bebek şampuanı 500ml pompalı şişesi ile annelere pratik uygulama sağlar.

Sebamed Pişik Önleyici Krem ile Bebekler Çok Mutlu!

Bebeklerin en büyük sorunlarından biri pişik problemidir. Yeni doğandan itibaren sıkça yaşanan pişik çeşitli yaş gruplarında da zaman zaman devam eder. Bebekte pişik problemine önlem alınmaz ise daha ileriki evreye taşınır ve bebeğinizin sürekli canın yanmasına, huzursuz olmasına sebep olur. Bu durum bebekler kadar anneler içinde dayanılmaz bir hal alır.

Sebamed pişik kremi geliştirilmiş formülü sayesinde hem bebekleri hem de anneleri mutlu etmeyi başarıyor! İçeriğindeki pantenol cildin iyileşme süresini hızlandırarak pişiğin giderilmesini sağlar. Koruyucu bir bariyer oluşturan Titanyum Dioksit ise pişiğin tekrarlamasını engeller.

Pürüzsüz Bir Vücut İçin Sebamed Çatlak Kremini Deneyin!

Çatlakların en büyük nedenlerinden biri de hızlı alıp verilen kilolardır. Cildin elastikiyetini kaybetmesi sonucu çatlaklar meydana gelir. Özellikle hamilelik sırasında anne adaylarının daha hızlı ve fazla kilo alımına bağlı olarak çatlak sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Bunun yanı sıra ergenlik döneminde alınan fazla kilolar, sebebi ile de deride çatlaklar meydana gelebilir. Sebamed Çatlak Kremi, gerilen deriyi derinlemesine nemlendirerek çatlak oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Cildin esnekliğini geri kazandırarak daha sıkı ve pürüzsüz bir cilt görünümün sağlar. Zararlı kimyasallar içermeyen özelliği sayesinde anne adaylarının dahi kullanımına uygun olarak geliştirilmiştir. Daha fazla Sebamed ürünlerini incelemek, uygun fiyat ve hızlı kargo ile sahip olmak için https://www.dermokozmetika.com.tr/sebamed sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Siparişinizi oluştururken hediyenizi seçmeyi unutmayın!