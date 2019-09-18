Sazlıklar tutuştu

Göçmenköy bölgesinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi arkasındaki GÜYAP sitesine yakın sazlık alanda yangın çıktı.

Bölgedeki evlerin arka kısmında olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Dere kenarında olan ve aniden tutuşan sazlıklar, kısa sürede alev aldı.

Bölgede bulunan mahalle sakinleri, büyük korku yaşadı. “Evler yanmaktan ve büyük bir felaketten bu seferlik ucuz kurtulduk” diyen bazı mahalleliler, daha büyük felaketlerin önlenebilmesi için derenin ıslah edilmesi çağrısında bulundu.

Yangın kısa sürede söndürüldü, soğutma çalışmaları yapılıyor.

Fotoğraf: Sosyal Medya / Songuç Kürşad