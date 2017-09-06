Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tartışmalara neden olan üçlü atama kararnamesini, uygun görmeyerek imzalamayacağını açıkladı. Söz konusu üçlü atama kararnamesini siyasal etik ve devlet kurumlarıyla makamların saygınlığı açısından uygun bulmayan Cumhurbaşkanı Akıncı, denetim makamlarının, denetlemekle yükümlü oldukları siyasi makamlarla bağımsızlık ve güvenilirliklerini sorgulatacak derecede iç içe geçmesinin, denetim fonksiyonunu büyük zafiyete düşüreceğine dikkat çekti. Bu değerlendirmeleri ışığında Cumhurbaşkanı Akıncı, Sayıştay Başkanı’nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü kız kardeşi yerine Sayıştay Başkanı’nın eşinin atanmasıyla ilgili kararnameyi imzalamadı.