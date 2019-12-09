Meltem SONAY

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, AKSA Enerji Şirketi’ne yönelik Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu KDV muafiyeti kararını Sayıştay’ın “hatalı” bulduğunu söyledi.

Sayıştay raporunun içeriğini Meclis Genel Kurul’daki konuşmasında açıklayan Fazilet Özdenefe, raporda ilgili karar için “muafiyet kararı mevzuata ve kamu yararına aykırıdır” denildiğini aktardı.

Sayıştay raporunda, jeneratörün geri gönderilmesi için AKSA izin verilmesinde bir sakınca olmadığı, ancak geri gönderilecek tarihe kadar oluşacak ardiye ücretinin bağışlanmasının mevzuata uygun olmadığını açıkça yazıldı.

Sayıştay ‘HATALI’ dedi…

AKSA’ya yapılan KDV muafiyetini anımsatan Özedenefe, Hükümet yetkililerinin ‘bağışlama yok’ dediğine de işaret etti, o dönem konunun kapatılmaya çalışıldığını belirtti.

Bağışlanan ardiye ücretlerine ilişkin Sayıştay Raporu’nun Meclis’e geldiğini açıklayan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Sayıştay’ın bu muafiyet kararını ‘hatalı’ bulduğunu açıkladı.

Başvuru ve izinlerden önce söz konusu jeneratörün Sri Lanka’dan gemiye yüklendiğine ilişkin bilginin de Sayıştay Raporu’nda olduğunu aktaran Özdenefe, ardiye ücreti muafiyetinin yürürlükteki mevzuata uygun olmadığının da açıkça yazıldığını rapordan okudu.

Sayıştay Raporu’nun, mevzuat çerçevesinde bir işlem yapılmadığını, yapılan ücret aktinden doğan tutarların, kira için değil, verilen hizmet için olduğunu da içerdiğini aktaran Özdenefe, ‘Bu işi sorguladığımızda, ben bilirim ben yaparım’ tavrının sorgulandığını kaydetti.

Özdenefe, Sayıştay’ın raporunda jeneratörün geri gönderilmesi için AKSA izin verilmesinde bir sakınca olmadığı, ancak geri gönderilecek tarihe kadar oluşacak ardiye ücretinin bağışlanmasının mevzuata uygun olmadığını açıkça yazdığını da aktardı.

“Memleket yangın yeri, Başbakan geziyor”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, ekonomik akıldan uzak maliye politikalarının faydadan çok zarar vereceğine işaret etti, UBP- HP Hükümeti’nin ‘planlama’ dışında her türlü yöntemle gemiyi yüzdürebileceklerini gösterdiklerini ifade etti.

Başbakan’ın ‘Esprili ifadelerini’ anımsatan Özdenefe, o günden bu güne ‘ağlanacak halimize gülerek geldiğimizi’ savundu.

Memleketin ‘yangın yeri’ olduğu son günlerde Başbakan’ın ülkede olmadığına işaret eden Özdenefe, ‘Görüyoruz ne güzel Türkiye’de geziyor, tozuyor, zeytin topluyor” şeklinde konuştu.

Başbakan’ın CNN Türk’te katıldığı programı ve Armağan Candan’ın ‘ziyaretlerin masrafı hangi bütçeden karşılanıyor’ sorusunu anımsatan Özdenefe, Başbakan’ın bu soruya öfkelendiğini de belirtti.

"Sayın Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için start verdi"

Özdenefe, Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanlığı seçimleri için startını verdiğinin, faaliyetlerinden anlaşılır olduğunu ifade etti.

2020 Bütçesi’nde Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’nda sözleşmeli personel bütçesindeki ciddi artışa işaret eden Özdenefe, bu ülkede statükoyu sürdürmek için tek gücün ‘sözleşmeli personel’ olduğuna vurgu yaptı.

Sözleşmeli personel ücretlerinin artışını çok önemli bulduğunu belirten Özdenefe, “Evet güvenmiyoruz, söylediğinin aksini yapan bir Hükümet var” dedi, sözleşmeli personel istihdamlarının ‘cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik’ olduğu algısının da olduğunu belirtti.

“Bugüne kadar söylenenler neydi, bugün yapılanlar nedir” diyen Özdenefe, HP’nin son dönemdeki ‘münhalsiz istihdamlarına’ işaret etti.

İmzalanmayan ‘ekonomik protokolü’ de soran CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, eski Hükümet’ protokol imzalanamadığı için eleştirildiğini anımsattı, “Siz niçin imzalamadınız?” diye sordu.

Kamu Reformu’nu da soran Fazilet Özdenefe, ‘Hükümet edenlerin şımarıkça muhalefet edenlere saldırdığını’ ifade etti, kendilerinin yıllardır Kamu Reformu’na ciddi emek verdiklerini belirtti, vermeye de hazır olduklarının altını çizdi.

Özdenefe, “Siz bu bütçenin sırtını, Türkiye’den geleceğini var saydığınız 1.4 milyon TL’ye dayadınız” şeklinde konuştu.

Hükümet’i plana, programa, muhalefetin sorduğu sorulara cevap vermeye çağıran Özdenefe, “Umut ederim ki planlı, programlı bir 2020 bizi bekler”.