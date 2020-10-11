Sayım devam ediyor: Tatar önde

Kıbrıs Türk halkı önümüzdeki 5 yıl için Cumhurbaşkanını seçiyor.

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SAAT:19:30

YSK: 353 sandık açıldı, yüzde32.84 Tatar, yüzde 29.55 Akıncı, yüzde 21.87 Erhürman

SAAT: 19:00

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylamasında sandıkların kapanmasının ardından YSK'nın web sitesinden duyurulmaya başlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar ilk sırada. Arından ise Akıncı ve Erhürman gelmekte.

SAAT: 18.30

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylamasında sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına başlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı ilk sonuçları 19.00'dan itibaren duyurulacak.

SAAT: 18.14

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Seçim sonuçlarının takibi için siyasi partilerde dev ekranlar kuruldu.

SAAT: 18.13

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve Anayasa değişikliği halkoylamasında oy verme süresinin dolmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi.

Gün boyunca adayların, siyasi parti başkanlarının, eski cumhurbaşkanlarının sandıklarda oy kullanma işlemlerini izleyen ve sandık başında yaptıkları değerlendirmeleri halka ve dünyaya duyurmak için çalışan gazeteciler, bu andan itibaren sonuçlara odaklandı.

Adayların, siyasilerin ve vatandaşların oy verme işlemlerini, KKTC, Türkiye, Güney Kıbrıs’tan ve diğer bazı ülkelerin medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler izledi.

Oy verme süresinin dolmasının ardından ülkede siyasetin nabzı, Yüksek Seçim Kurulu’nun yapacağı açıklamalarla atacak.

Başkent Lefkoşa’da tarihi Sarayönü Meydanı, bu seçimde de hem KKTC hem de yabancı medya mensuplarının konuşlandığı merkez oldu. Sabah saatlerinden itibaren bölgede canlı yayın araçları konuşlandırıldı.

Adayların seçim ofisleri veya siyasi parti merkezlerinde de seçim sonuçlarını izlemek üzere gerekli önlemler alındı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylamasında oy verme süresi doldu, sandıklar saat 18.00’de kapandı.

18 yaşını doldurmuş ve seçmen listelerinde yer alan 198 bin 867 vatandaşın ülke genelinde kurulan 738 sandıkta oy kullanma hakkına sahip olduğu seçim ve halkoylaması için bu sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi sona erdi.

Saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 54.72 oldu.

Saat 18.00 itibarıyla sandıklarda bekleyen seçmen olması halinde sandık kurulu başkanı tarafından sayım yapılarak oy kullanmalarına imkan verildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim sonuçlarını değerlendirmeye başlıyor.

İlk olarak sandık kurulları oy pusulalarının ayrımını yaparak cumhurbaşkanlığı ve halkoylaması pusulalarını ayıracak. Ardından cumhurbaşkanlığı seçimi pusulaları sayılacak ve oylar, YSK formlarına işlenerek YSK’ya telefonla veya Whatsapp hattından iletilecek. Ardından aynı işlem, halkoylaması için de yapılacak.

19.00’A KADAR SONUÇLARA İLİŞKİN HABER TAHMİN YORUM YASAK

Saat 19.00’a kadar, radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak.

YSK, yayın yasağını saat 19.00’dan itibaren kaldırdı.

YSK’nın, hem seçimin hem de halkoylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 22.00’ye kadar açıklaması bekleniyor.

Bugünkü seçimde, seçmenler 11 cumhurbaşkanı adayı arasından tercihini yaparak bir adaya oy verirken, Yüksek Mahkeme yargıçlarının halen 8 olan sayısını 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği için de “evet” veya “hayır” diyerek tercih belirtti.

Bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu yani yarısından bir fazlasının onayını alması gerekiyor. Hiçbir adayın bu oy oranına ulaşamaması halinde, Cumhurbaşkanlığı seçimi önümüzdeki hafta Pazar günü, bugünkü seçimde en çok oyu alan iki aday arasında tekrarlanacak.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de bugün kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğundan “evet” çıkması gerekiyor. Aksi halde değişiklikler yürürlüğe girmeyecek. (tak)

SAAT: 18.02

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, katılım oranının yüzde 54.72 olduğunu açıkladı.

İlçelere göre katılım oranları şu şekilde:

Lefkoşa: %56.84

Mağusa: %53.64

Girne: %50.5

Güzelyurt: %54.15

İskele: %55.1

Lefke: %58.10

Genel: %54.72

SAAT 18.00

Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi az önce sona erdi, sandıklar kapandı. Oy sayımına geçiliyor .

SAAT: 17.45

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik: Geçmiş seçimlere göre katılım daha düşük. Geçen seçimlerde yüzde 60 civarıydı, umarım daha yüksek olur.

SAAT: 17:03

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylamasına katılım oranı saat 16.00 itibarıyla ülke genelinde yüzde 46.88 olarak açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu, ilçelere göre katılım oranlarının ardından ülke genelinde sandığa gitme oranını 16.00 itibarıyla yüzde 46.88 olduğunu duyurdu.

Öte yandan YSK saat 19.00’dan sonra seçim sonuçlarıyla ilgili yayınların serbest olacağını açıkladı.

Sandıkların kapanacağı saat 18.00’den saat 19.00’a kadar, radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması ise yasak.

YSK daha önce radyo ve televizyonlarda, bugün 19.00 ila 21.00 saatleri arasında, seçimle ilgili olarak sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabileceğini; saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacağını duyurmuştu.

SAAT: 16.30

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandıkların kapanmasına iki saat kala, saat 16.00 itibarıyla ilçelere göre seçime katılım oranlarını açıkladı.

YSK’dan alınan bilgiye göre, en yüksek katılım oranı yüzde 50,68 ile Lefkoşa’da oldu.

Lefkoşa’yı yüzde 48.22 ile İskele, yüzde 47,69 ile Lefke izliyor.

Güzelyurt’ta seçime ve halkoylamasına katılım oranı saat 16.00 itibarıyla yüzde 45,92 olurken, Girne’de kayıtlı seçmelerin yüzde 44,4’ü, Mağusa’dakilerin ise 44.39’u oyunu kullandı.

Bugünkü seçim ve halkoylamasında, seçmen listelerine kayıtlı 198 bin 867 seçmen, 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçmenlerin ve sandıkların ilçelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa'da 63 bin 842 seçmen 223 sandık; Mağusa'da 49 bin 958 seçmen 185 sandık; Girne’de 42 bin 773 seçmen 163 sandık; Güzelyurt’ta 15 bin 16 seçmen 54 sandık; İskele’de 20 bin 419 seçmen 83 sandık; Lefke’de 6 bin 858 seçmen 30 sandık.”

SAAT 14.00

Seçime katılım oranı %35.33

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 14.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 35.33 olduğunu açıkladı. YSK, ülke genelinde ve ilçeler bazında seçime ve halkoylamasına katılım oranlarını duyurdu.

Buna göre en yüksek oran, yüzde 40,14 ile Gazimağusa’da kaydedilirken ardından yüzde 38.55 katılımla İskele ilçesi geliyor.

Lefkoşa, yüzde 36.36’lık katılım oranıyla ilçeler arasında üçüncü sırayı alırken, Güzelyurt’ta yüzde 33, Lefke’de yüzde 32.4, Girne’de ise yüzde 31.5 katılım oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 18.00’de tamamlanacak.

Seçimde 738 sandıkta kayıtlı 198 bin 867 seçmen oy kullanma hakkına sahip…

Cumhurbaşkanlığı için 11 aday yarışıyor.

SAAT 12.00

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik oyunu kullandı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik oyunu kullandı. Lefkoşa’da Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 138 numaralı sandıkta saat 12.00’de oyunu kullanan Şefik, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandum sonuçlarının ülkeye ve topluma hayırlı uğurlu olmasını diledi

SAAT 11.40

Şefik, bölgelere göre katılım oranlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik, saat 11.30 itibarıyla ilçelerdeki katılım oranlarını BRT’ye açıkladı.

Buna göre katılım oranı :

Lefkoşa’da%17.02,

Girne’de %9.6,

Mağusa’da %12.23,

Güzelyurt’ta %11.4,

İskele’de %14.35,

Lefke’de %12.1 olarak açıklandı.

Narin Şefik, ülke genelinde oy kullanma oranının saat 14.00’den sonra açıklanacağını ifade etti.

SAAT 11.00

Eski Cumhurbaşkanları ve parti başkanları da oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde parti genel başkanları ve eski cumhubaşkanları da sandığa giderek oylarını kullandı.

İlk sandık başına giden HP Genel Başkanı Yenal Senin oldu.Yenal Senin, oyunu kullandıktan sonra yaptığı kısa açıklamada, seçim sürecinin KKTC halkına yakışır bir şekilde olacağından şüphesinin olmadığını vurgulayarak, bu sürecin Kıbrıs Türk halkı için önemli bir dönemeç olduğunu ifade etti.

Senin seçimin ‘Vatana millete hayırlı olmasını da temenni ederek, tüm adaylara başarılar diledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de oyunu 9 Eylül ilkokulu’ndaki 191 numaralı sandıkta kullandı. Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise oyunu Gazimağusa’da kullandı. Oyunu Namık Kemal lisesi 28 numaralı sandıkta kullanan Ataoğlu, seçimin herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Eski Cumhurbaşkanları da vatandaşlık görevlerini getirerek, sandığa gitti… Oyunu Girne’de kullanan İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da halkı sandığa gitmeye davet ederek, geleceğine sahip çıkmaya çağrıdı.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise oyunu Gazimağusa’daki Polatpaşa ilkokulunda kullandı. Eroğlu oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunarak, seçimin herkese hayırlı olmasını diledi.

SAAT 10.30

Ersin Tatar oyunu kullandı

“Burada güzel bir demokrasi var”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylaması için Lefkoşa’da Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 140 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

SAAT 10.20

Mustafa Akıncı oyunu kullandı

"Seçime katkı koyacak halkımıza şimdiden teşekkür ederim"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı ve halk oylaması için Lefkoşa’da Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda kurulan 223 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

SAAT 10.00

Tufan Erhürman oyunu kullandı:

“İrademize sahip çıkalım”

Gönyeli ilkokulundaki 65 numaralı sandıkta oyunu kullanan CTP Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, halkı sandığa çağırdı, “İrademize sahip çıkalım” dedi.

SAAT: 10.00

Erhan Arıklı oyunu kullandı

"Son derece demokratik, seviyeli bir seçim oldu"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı oyunu kullandı.

SAAT 09.50

Kudret Özersay oyunu kullandı

"Aydınlık bir gelecek için güzel bir başlangıç yapıyoruz"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Beylerbeyi Anaokulu’ndaki 25 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

SAAT 09.30

Serdar Denktaş oyunu kullandı:

"Herkes sandığa gitsin, irademize sahip çıksın"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş oyunu kullandı.

SAAT 08.00

Oy verme işlemi başladı

Kıbrıs’ın kuzeyi bugün önümüzdeki 5 yılda Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı ve 18.00’de kadar sürecek. Bu süre zarfında 198 bin 867 seçmen oy kullanabilecek.

Adaylar

Bugünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 parti adayı, 7 de bağımsız aday olmak üzere toplamda 11 aday yarışıyor.

Cumhurbaşkanlığı için yarışacak 11 aday, oy pusulasındaki sıraya göre şöyle:

Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız).

Anayasa Değişikliği için halkoylaması

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra Anayasa’da tek maddelik değişikliğe gidilmesi için de halkoylamasına gidilecek. Yapılacak halkoylamasında seçmenlere sunulacak oy pusulasında “21 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 33/2020 saylı Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa ile yapılan Anayasa değişikliklerini kabul ediyor musunuz?” sorusu yer alıyor. Seçmenler, “evet” ve “hayır” yazan bölümlerin altındaki boş kutulardan birine tükenmez kalemle tik veya x işareti koyarak tercihini belirtecek.