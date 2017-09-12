Sayılar City Mall’da atıldı

City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 8, 9, 10 Eylül tarihlerinde Streetball Turnuvası heyecanı yaşandı.

City Mall organizasyonluğunda gerçekleşen ve Basketball severlerin yoğun ilgi gösterdiği City Mall Streetball Turnuvası’nda heyecanlı karşılaşmalar yer aldı.

Ada genelinden toplam 30 takımın katıldığı turnuva Masterler, Büyükler, Gençler ve Yıldızlar olmak üzere dört kategoride gerçekleşti. City Mall Streetball Turnuvası’nda Okan Erdoğdu kordinatörlüğünde dört kategoride toplam 52 maç yapıldı.

Üç keyifli gün yaşandı

Turnuvanın ilk gününde kuralar çekildi, takımlar tanıtıldı ve 12 maç gerçekleşti. Turnuvanın 2. gününde 24 maç gerçekleşirken, maç aralarında Yakın Doğu Üniversitesi Dans Grubu’nun pon-pon dans gösterileri yer aldı.

Turnuvanın 3. ve final gününde ise 16 çekişmeli maç yer aldı. Final günü, KKTC Şampiyonu ve Cumhurbaşkanlığı Kupa Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi Erkek Basketball Takımı turnuvaya özel bir gösteri maçı gerçekleştirdi.

Şampiyonlar belirlendi

Okan Erdoğdu yönetiminde gerçekleşen çekişmeli ve sürprizli karşılaşmaların sonucunda Masterler kategorisinin şampiyon takımı Maraş Masterlar oldu.

Büyükler kategorisinin şampiyonu profesyonellikleriyle dikkat çeken Cüneyt’in Melekleri takımı olurken, Gençler kategorisi şampiyonu göz dolduran oyunları ile Crows takımı oldu. Genç yetenekleri ağırlayan Yıldızlar kategorisinde ise gelecek vaadeden Cavaliers takımı şampiyonluk elde etti.

Heineken ve Mey Su’nun da katkı koyduğu City Mall StreetBall Tunuvası’nın sonunda şampiyon takımlara kupaları ve hediyeleri City Mall yönetimi tarafından takdim edildi.

City Mall yönetimi, ilerleyen günlerde de spor, tiyatro, sinema, müzik, şiir, resim gibi alanlarda benzer turnuva, gösteri ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerinin bilgisini verdi.