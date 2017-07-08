Sayılar barışa atıldı

49. Geleneksel İskele Festivali kapsamındaki sportif faaliyetler devam ediyor. Bu yıl 11’incisi düzenlenen Sokak Basketbol Şöleni çocuk ve gençleri bir kez daha potada buluşturdu.

Şölene PeacePlayers de katıldı

İskele Belediyesi’nin KKTC Basketbol Federasyonu ile birlikte düzenlediği İskele Belediyesi Spor Tesisleri’ndeki şölene ülkemiz yanı sıra Güney Kıbrıs, Güney Afrika, Filistin, İsrail ve İrlanda’dan gelen PeacePlayers oyuncuları da katıldı. Basketlerin ‘barış’ adına atıldığı şölene katılanlar, hem spor yapmanın hem de arkadaşları ile bir arada vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

3 kategoride 120 sporcu

İskele Belediyesi Spor Kulübü Derneği Antrenörü Şevki Pırlanta’nın öncülüğünde 3 kategoride 120 çocuk ve gencin katıldığı heyecanlı ve bir o kadar çekişmeli anlara sahne olan Sokak Basketbol Şöleni’ne ailelerin de katılımı yoğun oldu. Spor Tesislerinde yer alan 11. Sokak Basketbol Şöleni 2 saat sürdü. Festival havasına yakışır bir şekilde gerçekleşen maçların sonunda şölene katılan tüm sporculara Meclis Üyeleri İsmail Osum, Sefa Kurukafa ve Seymen Yılmaz tarafından madalya, katılım belgesi ve şölene özel tasarlanan formalar hediye edildi.