Başsavcılık ve Müteahhitler Birliği devrede… Mağdurlardan Seda Mahir, başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılık’ta toplantı yapıldığını, Müteahhitler Birliği’nin de devreye girmesiyle inşaatta çalışmanın yeniden başladığını aktardı.

Reflex Team Co. Ltd tarafından yapılan apartmanda 19 daire olmasına rağmen, bazı dairelerin başkalarına da satıldığı iddiaları üzerine polisten soruşturma talep eden mağdurlardan Seda Mahir son gelişmeleri YENİDÜZEN’le paylaştı.

Mahir, Başsavcılığın ikinci, kapsamlı bir soruşturma daha başlattığını söyledi.

Mahir: “Başsavcılıkla toplantı yaptık”

Reflex Team Co. Ltd., mağduru olduğunu ifade eden Seda Mahir, başlatılan soruşturma kapsamında polisin aynı dairenin iki kişiye satılması ile ilgili ifade aldığını kaydetti.

Başsavcılık’ta toplantı yaptıklarını kaydeden Mahir, “Başsavcılığa çağrılıp toplantı yaptık. Savcılıktan bize verilen bilgi de, ikinci bir soruşturmanın açıldığı yönünde. Sürecin derinleştiği yönünde ve soruşturmanın cezai yönde olduğu konusunda bilgilendirildik. Apartmanda çalışmalar yeniden başladı, boyası ve pencereleri takılmaya başlandı. Müteahhitler Birliği, Reflex Team Co. Ltd Direktörü Börke Kâşif’i çağırarak görüştü. Başsavcılık ve Müteahhitler Birliği’nin de devreye girmesi umudumuzu yükseltti.”

Reflex Team Co. Ltd. mağdurlarından açıklama:

“Savcılık soruşturma başlattı”

Mağusa’da 19 hanelik apartmanı fazla kişiye satıldığı iddiası ile 24 Haziran tarihinde Börke Kaşif’i polise şikayet eden mağdurlar, basın açıklaması yaptı.

Mağdurlar, Reflex Team Co.Ltd.’in kendileri ile iletişime geçtiğini apartmanın birkaç ay içinde bitirilerek sayının 19’a düşürüleceği sözünü verdiğini belirtti.

Mağdurların açıklaması şu şekilde:

“Değerli Basın Mensupları,

Reflex Team Co. Ltd. yetkili direktörü Börke Kaşif ‘in 19 hanelik apartmanı hane sayısından fazla kişiye sattığına dair kanıtlar 24.06.2020 tarihinde polise sunularak soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu kanıtlar biz mağdurlar tarafından KKTC Başsavcılığı’na sunulmuş olup savcılık tarafından da kapsamlı bir ceza soruşturması başlatılmıştır. Reflex Team Co. Ltd. biz mağdurlarla iletişime geçmiş ve söz konusu apartmanı bir kaç ay içerisinde bitirip, sayıyı 19’a düşüreceğini söylemiştir. Verilen sözlerin doğru olduğunu umuyor ve apartmanın sahiplerine en erken zamanda verilmesini temenni ediyoruz. Konu hakkında ceza soruşturması savcılık tarafından devam etmektedir.”