Saygısızlık!

Girne Mete Adanır Stadı’nı çevreleyen duvarlara sprey boyalarla yazılan yazılar görüntü kirliliğine yol açarken, kötü görüntü vatandaşlar tarafından da tepki ile karşılanıyor.

2016 yılının eylül ayında ışıklandırma çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi yapılarak daha çağdaş bir yapıya bürünen Girne 20 Temmuz Stadı’na Mete Adanır’ın adı verilmiş, ayrıca Adanır’ın büstü stat girişinde törenle açılmıştı.

Küfür ve taraftar atışması

İlk yarı boyunca gece maçlarının oynandığı stadın içerisi daha derli toplu bir görüntü kazanmasına karşılık uzun bir süredir stadın dışındaki duvarlara sprey boyalarla yazılan yazılar görüntü kirliliğine neden oldu. Özellikle stadın üst tarafında bulunan antrenman sahasından aşağı doğru giden yolun yarısını kaplayan yazıların bir kısmı küfür içerikli kelimler barındırırken, bir kısmı da Türkiye’de yer alan Karşıyaka ve Göztepe takım taraftarlarının karşılıklı atışmaları olması dikkat çekti.

Vatandaşlar tepki gösteriyor

Çevrede yaşayan vatandaşların yanı sıra maç günü çocukları ile karşılaşmayı seyretmek için stada gelen vatandaşlar da uzun bir süredir kötü görüntünün düzeltilmemesi ile ilgili tepkisini dile getirdi.