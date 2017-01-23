Doğan Türk Birliği ile Gençlik Gücü arasında geçtiğimiz gün Girne 20 Temmuz, Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada Saygı kardeşler rakip oldu. Ahmet ve Selim Saygı’nın formasını giydiği Doğan Türk Birliği takımı Selim saygı’nın ayağından maçı 1-0 kazanırken, Özcan saygı’nın takımı Gençlik Gücü, sahadan mağlubiyetle ayrılmak zorunda kaldı. Saygı kardeşler için özel bir gün olan bu karşılaşmada Doğan Türk Birliği adına Ahmet Saygı, Gençlik Gücü adına ise Özcan Saygı kaptanlık bandıyla maça çıktı.

Selim Saygı, temennilerde bulundu

Geçtiğimiz gün oynanan DTB – GG maçın üç kardeşi yeşil sahalarda buluştururken, en küçük kardeş Selim Saygı, kendi sosyal hesabından temennilerde bulundu. Selim Saygı, “iki abimle (Özcan ve Ahmet) aynı sahada oynama duygusu tarif edilemez. Hele biri ile karşı karşıya gelince o hiç tarif edilemez, üçümüzün aynı takım altında, ayni formayı terlettiğimiz günleri de görürüz inşallah” diye yazı.