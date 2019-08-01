Saydam'ın organları dört kişiye hayat verecek

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Larnakalılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Saydam’ın tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi asil bir davranışta bulunarak Saydam’ın organlarını bağışlama kararı aldı.

Ailenin aldığı bu zor kararla Saydam’ın organları nakil bekleyen dört hastaya yaşam umudu oldu. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah gerçekleşen operasyonun ardından Saydam’ın organları askeri uçakla Türkiye’ye gönderildi. Böbrekleri ise ülkemizde nakil bekleyen iki hastaya hayat verecek.

Saydam’ın cenazesi, yarın İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.