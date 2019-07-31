Saydam hayatını kaybetti
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Larnakalılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Saydam hayatını kaybetti.
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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Larnakalılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Saydam hayatını kaybetti.
Saydam, önceki akşam beyin kanaması geçirmiş ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne ameliyata alınmıştı. Başarılı geçen operasyon sonrasında iki gün uyutulacağı belirtilmişti.
67 yaşındaki Saydam’ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
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Etiketler : serdar saydam, ölüm, sağlık
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