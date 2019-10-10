Savunma 16 Ekim’de olguları aktaracak
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Tecavüz’, ‘Darp’ ve ‘Zorla alıkoyma’ suçlarından yargılanan Mürsel Aydın suçlu bulundu
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Devrim Demir
Lefkoşa’da 2018 yılında meydana gelen tecavüz ve darp suçlarından aranan ve yurt dışına kaçmak isterken yakalanan (Azat) lakabı ile bilinen Mürsel Aydın’ın yargılanma süreci tamamlandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık 1 yıldır süren duruşmada 29 tanık dinlendi ve 90 emare mahkemeye sunuldu.
Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen davada Aydın, oy birliği ilşe suçlu bulundu.
Savunma gün talep etti
Sanık avukatı olguları aktarmak için gün talep etti. Başkan Aksun, savunmanın olgularını aktarması için davayı 16 Ekim tarihine erteleyerek oturumu kapattı.
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Etiketler : tecavüz, darp, mahkeme, Mürsel Aydın
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