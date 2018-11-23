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Savoy Otel’de yangın

Savoy Otel’de yangın

Girne’de faaliyet gösteren Savoy Otel’de yangın çıktı.

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Girne’de faaliyet gösteren Savoy Otel’de yangın çıktı.

Otel’e ait çinkodan yapılmış ambar içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Saat 14.30’da çıkan yangın sonucu ambar içerisindeki masa, sandalye, ofis malzemeleri ve alkollü içkiler yanarak zarar gördü.

Ambarın yanında bulunan toplantı salonunun da kapıları yanarak, tavan ve duvarlar çıkan isten ve ısıdan zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

 

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