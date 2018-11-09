Savcılık’ın gözü AHİM’de!

Didem MENTEŞ

Vicdani reddini açıklayarak seferberliğe katılmayı, savaşın hazırlıklarını yapmayı reddeden vicdani retçi Murat Kanatlı’nın 2010-2011 yıllarında seferberliğe gitmediği için Askeri Mahkeme’deki iki davası Savcılık tarafından geçici olarak geri çekildi.

Savcılık, Murat Kanatlı’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki davasının kararına göre hareket edecek.

Bu arada vicdani reddini açıklayarak seferberliğe gitmeyi reddeden Halil Karapaşaoğlu ve Haluk Selam Tufanlı’nın da Askeri Mahkeme’de dün davaları vardı. Haluk Tufanlı’nın davaları da AİHM’e yaptığı başvuru nedeniyle 20 Aralık’a ertelenirken, AİHM’e başvurusu bulunmayan Halil Karapaşaoğlu’nun davaları ise itham için 6 Aralık’a ertelendi.

Mahkeme toplandı

Vicdani ret hakkına dayanarak 2009 yılında “seferberlik görevini yerine getirmeyen” Murat Kanatlı, 2014 yılında Askeri Mahkeme tarafından para cezasına çarptırılmış, cezayı ödemeyerek hapis yatmıştı. Kanatlı’nın 2010-2011 yıllarında da seferberliğe gitmediği için hakkında açılan davayla ilgili dün yeniden oturum yapıldı.

Askeri Mahkeme Yargıcı Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına Savcı Doğa Tokay ve savunma makamında avukat Öncel Polili hazır bulundu.

Vicdani reddini açıklayarak seferberliğe katılmayı, savaşın hazırlıklarını yapmayı reddeden vicdani retçi Murat Kanatlı’nın 2010-2011 yıllarında seferberliğe gitmediği için Askeri Mahkeme’deki iki davası Savcılık tarafından, ‘AHİM’deki dava’ gerekçe gösterilerek geçici olarak geri çekildi.

Savcı “Geçici olarak geri çekiyoruz” dedi

Savcı Tokay, geçen celse AİHM’e yapılan başvuruyla ilgili bilgi alındığını ve bu nedenle davanın ertelendiğini anımsattı. AİHM’de bu davanın görüşülmesinin dikkate alınarak, adalet prensipleri neticesinde davanın durdurulmasının doğru olacağını belirten Tokay, AİHM’de çıkacak kararın Kanatlı’nın aleyhinde olması veya başarılı olamaması durumunda huzurdaki iki davanın yeniden açılacağını aktardı. Savcı Tokay, bu gerekçelerle sonuca göre tekrar değerlendirilme yapılacağını bu nedenle her 2 dosyayı geri çektiğini dile getirdi.

Mahkeme, huzurunda yapılan tüm beyanları değerlendirerek, bu gerekçelerle Murat Kanatlı’nın davalarından serbest kalmasına emir verdi.

Kanatlı: “Vicdani retçiler artık başka bir yerde yargılanmıyorlar”

Mahkeme sonrası YENİDÜZEN’e açıklama yapan Murat Kanatlı, kendi davasının geçici olarak geri çekildiğini ancak diğer arkadaşlarının devam ettiğini belirterek, “en azından bu davaların tümü yasal mevzuatın ne olacağı belli olana kadar geri çekilmesi bekleniyordu” dedi.

“Vicdani retçiler artık başka bir yerde yargılanmıyorlar” diyen Kanatlı şöyle konuştu: “AİHM ile ilgili olarak bugün önemli bir gelişme yaşandı. Bu süreç açısından önemli gözükebilir ama günün sonunda geçici bir karardır. Daha önce olması gerektiği gibi benim ile ilgili davayı Savcılık geri çekti. Haluk Selam Tufanlı’nın davasında da yine AİHM’e atıf yapıp, bu davayla ilgili olarak dava dosyasını bekleyecek. Ancak Halil Karapaşaoğlu ile ilgili olarak birebir benzer bir davada ısrarcı olduğunu söyledi. Bir kez daha söyleyelim şimdi şuan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “biz bir yasa tasarısı hazırladık, bu yasa tasarısında bu süreci görüşüyoruz. Başsavcılıktan da görüş alınıyor. Başsavcının da artık bu konunun suç olmayacağına dair bilgisi vardır” dedi. Ama buna rağmen vicdani retçiler hapishane ile yüzyüzedirler. Benim karar ile ilgili dava gölgelenmiştir, Halil ile ilgili dava bizi kaygılandırmaya devam ediyor. İlginç bir şekilde iki kararı aynı anda okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta Güney Kore İdare Mahkemesi vicdani ret hakkını tanımaya karar verdi. Ki bu ülke vicdani retçileri en fazla yargılayan bir ülkedir. Güney Kore’nin bile karar geçirip, vicdani retti tanıdığı koşullarda, bizim Başsavcılık hala daha vicdani retçileri hapishaneye atmakta ısrarcıdır. Övünmek isterlerse, övünecek bir durum ortaya çıkmıştır. Vicdani retçilerin nadir yargılandığı coğrafyalarından bir İsrail bir de Kıbrıs’ın kuzeydir. Vicdani retçiler artık başka bir yerde yargılanmıyorlar. Böylesi bir durum ile karşı karşıyayız, kaygılıyız. Diğer dosyalarla ilgili Savcılığın ileriye götürme kararını da normal bulmuyoruz. Bu davaların tümünün en azından yasal mevzuatın ne olacağı belli olana kadar geri çekilmesi bekleniyordu. Umarız Halil için 6 Aralık’ta bu yönde karar alınır.