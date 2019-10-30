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Savcılık istinafa gitti

Savcılık istinafa gitti

‘Sahte vekâlet’ davasında S.Ö., M.U., ve M.E. bu sabah yargı önündeydi

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Girne’de geçtiğimiz temmuz ayında sahte vekâletnameler düzenleyerek, başkalarına ait evleri, dükkânları ve daireleri kendi şirketine devrettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen iş adamı M.E. ile suçla bağlantılı oldukları belirtilen S.Ö., M.U., ve M.E. ‘nin tutukluluk sürelerinin uzatılması için savcılık istinafa başvurdu.

Sanıklardan S.Ö., tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Sanıklar, dün Yargıtay Ceza huzuruna çıkarıldı. Yargıtay Ceza istinaf başvurusunu dinlemek üzere 27 Kasım’a erteledi.

Girne Kaza Mahkemesi kararı ile tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanıklar, davalarının görüşülmesi için 17 Kasım tarihi belirlendi.  Ağır ceza mahkemesinde yargılanması beklenen sanıklar önce alt mahkemede yapılacak duruşmanın ardından üst mahkemeye sevk edilecek. 

 

 

 

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