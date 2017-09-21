Devlet Hastaneleri’nde ücretli sağlık hizmeti verilmesini düzenleyen Sağlık Hizmetleri Tüzüğüyle ilgili duruşma dün de devam etti.

Hem Dev-İş hem de Serbest Çalışanlar Hekimler Birliği tarafından ayrı ayrı yürütmenin durdurulması için yapılan ara emri başvurusu Yüksek Mahkeme’de görüşüldü.

Her iki dava da savcılığın itiraz dosyalamak için ek süre talep etmesi nedeniyle bir kez daha ertelendi.

Dev-İş tarafından açılan dava 27 Eylül Çarşamba günü, Serbest Çalışan Hekimler Birliği tarafından dava ise 2 Ekim’de görüşülecek.