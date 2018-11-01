Savcılar Yüksek Kurulu toplandı: Doktor kontrolünde oylamaya

Ayşe GÜLER

Savcılar Yüksek Kurulu haftalar sonra dün bir araya geldi, yargıda ‘sancılı’ sürece neden olan Başsavcı münhaline çıkıldı.

Toplantıya, by-pass ameliyatı olması gündemde olan, bir süredir de hastanede tedavi gören Başsavcı Yardımcısı Ergül Kızılokgil’in mahkemeye ambulans ile gelerek, doktor eşliğinde katılması damga vurdu.

Doktorundan aldığı özel izinle toplantıya gelen Kızılokgil, görüşmenin ardından yine ambulansla mahkemeden ayrıldı.

KIZILOKGİL, AMBULANSLA MAHKEMEYE GELDİ… Toplantıya, by-pass ameliyatı olması gündemde olan, bir süredir de hastanede tedavi gören Başsavcı Yardımcısı Ergül Kızılokgil’in ambulans ile gelerek, doktor eşliğinde katılması damga vurdu.

Münhale çıkıldı, 1 ay boyunca başvuru kabul edilecek…

Savcılar Yüksek Kurulu kararının ardından gözler Başsavcı münhaline çevrildi.

Münhal ilanı, yasal prosedür gereği önce Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Ardından da 1 ay boyunca başvuru kabul edilecek.

Münhal süresinin dolmasıyla yeniden bir araya gelecek olan Savcılar Yüksek Kurulu, yeni başsavcıyı da seçecek.

ALTINCIK, BAŞSAVCI YARDIMCI MUAVİNİ OLDU… Toplantı sonucunda yeni Başsavcı Yardımcı Muavini Sarper Altıncık oldu. Dünkü toplantıda Aliye Özçınar, Cemaliye Usanmaz ile Emine Tayfunsel Kıdemli Savcı oldu.

Başsavcı Yardımcı Muavini Altıncık oldu…

Toplantı sonucunda yeni Başsavcı Yardımcı Muavini Sarper Altıncık oldu.

Hatırlanacağı üzere bu alanda açılan münhale Altıncık ile birlikte Kıdemli Savcı Erdinç Akyener de başvurmuştu.

Özçınar, Usanmaz ve Tayfunsel ‘kıdem’ aldı…

Dünkü toplantıda 3 isim de Savcılıktan, Kıdemli Savcılığa yükseldi.

Böylelikle Aliye Özçınar, Cemaliye Usanmaz ile Emine Tayfunsel Kıdemli Savcı oldu.