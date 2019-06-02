“Savcı İldeniz’e karşı bir gözdağı olduğunu düşünmüyorum”

Mağusa’da dün sabahın ilk saatlerinde ‘Themis' isimli bina içerisinde kullanılmayan boş ofise kimliği meçhul şahıs tarafından 3 el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ofisin camları hasar görürken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

‘Themis’ isimli bina içinde kullanılmayan boş ofise açılan ateş ile ilgili Başsavcılk’tan açıklama geldi.

Ateş açılan boş ofisin Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’e ait olduğu öğrenilirken, kısa süre önce kiralanmak üzere emlakçıya verildiği öğrenildi.

Ofisin daha önce Mağusa’nın tanınmış savcılarından Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’e ait olduğu belirtilirken ‘savcıya gözdağı verildiği’ iddialarına Başsavcı Behiç Öztürk’ten yanıt geldi.

Başsavcı Behiç Öztürk, yaptığı açıklamada ise İldeniz’e karşı bir gözdağı olduğunu düşünmediğini, konunun polis tarafından araştırılmaya devam ettiğini kaydetti.

Polis soruşturması devam ediyor

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 1.6.2019 tarihinde, 03.00 - 04.00 saatleri arasında, Gazimağusa'da Sönmez Sokak üzerinde bulunan Themis isimli bina içerisinde bulunan kullanılmayan boş bir ofise kimliği meçhul şahıs/lar tarafından 3 el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ofisin camları hasar görürken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.